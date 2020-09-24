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【名錶入門】最平3萬就買到？外國報告嚴選3隻值得投資的名錶

品味投資 18:52 2020/09/24

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【名錶入門】最平3萬就買到？外國報告嚴選3隻值得投資的名錶

在新冠肺炎疫情自年初爆發以來，期間有奢侈品牌先後加價，更引來大批人排隊搶購，為何奢侈品讓人趨之若鶩？因為名牌手袋、名牌手錶除了是時尚單品之外，更是另類的投資產品。鐘錶買賣平台Chrono24於上月公布了手錶行情報告，從平台上全球47萬多錶款的每月成交數據作分析，從中評選出3款最具投資價值的手錶。

勞力士2020年推出的新款手錶，請到【下一頁

Chrono24分析其網站上的每月交易量，指名錶已經渡過新冠肺炎所帶來的危機，更證明手錶是可靠的投資產品。在2015年7月至2020年7月期間，Patek Philippe手錶升幅更是非常驚人，在Chrono24平台上最受歡迎的10款型號，最近5年平均升幅超過105%。Chrono24的創辦人兼聯合行政總裁Tim Stracke表示，在疫情開始初期，雖然Chrono24的銷售有短暫下跌，但現時已經恢復，與疫情前相比，現時銷售量更上升13%。

入門級勞力士之選，請到【下一頁

那麼最具投資價值的又是哪幾款手錶呢？

1. Omega Seamaster Diver 300 M

Omega早前重新設計了Seamaster Diver 300 M，是Chrono24上美國銷售最佳的Omega手錶。雖然在過去3個月，該型號手錶的價錢下跌3%，7月的售價約為3,411英鎊（約33,672港元），但仍然是名錶入門的好選擇。

2. Rolex GMT-Master II “Batman” 2019

至於在Chrono24的勞力士排名方面，GMT-Master II Batman則排第3位，超越具標誌性的Pepsi型號手錶。GMT-Master II Batma在過去12個月中價格頗為波動，但售價仍遠高於其定價，7月的價錢約為12,869英鎊（約127,038港元），名錶投資中屬安全的選擇。

3. Tudor Black Bay Gmt

Tudor手錶的Pepsi系列，是同品牌系列在Chrono24上最暢銷的，特別是鋼錶的版本。在過去的12個月中，該型號的價格下跌了約5%，7月的價錢約為3,680英鎊（約36,328港元），同價格水平而言，它仍是不錯的入門之選。

除了具投資價值的錶款，Chrono24平台亦從數據中得出近年升值能力不俗的3款錶款。

1. Omega Speedmaster Moonwatch

Omega Speedmaster Moonwatch是Chrono24上最受歡迎的Omega手錶的第6名。在過去3年，手錶價錢上升了12%，7月的價錢約為3,274英鎊（約32,320港元）。

2. Rolex Datejust

據Chrono24平台最暢銷的勞力士排名，Rolex Datejust排第10。在不同型號的Datejust當中，以精鋼錶殼及藍色錶盤的版本最為人所追捧。在過去3年中，此型號的手錶價值上升約25%，Chrono24平台上7月的售價約為9,642英鎊（約95,183港元）。

3. Tudor Black Bay Fifty-Eight

Tudor Black Bay Fifty-Eight在同品牌的手錶中排名第3。在過去12個月，該手錶的價格上升了12%，7月售價約3,388英鎊（約33,445港元）。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 品味投資

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