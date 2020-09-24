▲ 調查指全球接受移民程度下降 邊個國家對移民最友善？ -

移民外地，人生路不熟，若能獲當地人接納並伸出援手，協助融入當地社會當然是最好。但各地社區或多或少面對移民引起就業、社會福利等競爭，難免會引發當地人反移民的爭議。有調查指出，在2016年至2019年期間，全球人民對移民的接受程度有所下降，部分歐盟國家更位於對移民接受程度最低的國家之列。到底哪些國家的人民最接受外來移民？

調查公司蓋洛普（Gallup）發表「接受移民指數」，分別於2016年及2017年在140個國家或地區，以及2019年在145個國家或地區進行調查，以電話訪問及面談方式在各地訪問約1000名受訪者，問及他們對移民居住在自己國家、與自己成為鄰居，以及與家人結婚的態度等三個項目的評分，從中統計出當地人民對外來移民的接受程度，指數總分為9分。

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全球接受移民程度下降

調查發現，全球整體對移民接受程度有下跌的趨勢，在2016年至2019年間，全球指數得分從5.34降至5.21。調查結果或反映部分國家實施開放移民及接收難民等政策後，社會對大量移民對當地經濟、醫療、教育等社會福利的影響有所憂慮。

調查指，在南美國家對移民的接受程度下降幅度最大，主要是由於受委內瑞拉難民大量湧入影響，包括秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞，其接受移民指數均在這3年間下降約2分。在歐洲國家中，比利時及瑞士在這3年對移民接受程度下跌的幅度最大，指數分別下跌1.33及0.69，相信是與當地右翼政黨抬頭有關。

加拿大列移民友善國家首位

哪些國家的人民對移民最為友善？調查列出「接受移民指數」最高的國家，發現這些國家均為熱門移民國家，分數最高為加拿大，有8.46，有近9成的受訪者均對移民持正面態度。排名第二位的為冰島，有8.41分；第3及4名分別為新西蘭及澳洲，得分分別為8.32及8.28。

至於近年移民問題面對極大爭議的美國，則位於第6位，得分為7.95，同樣有近9成的受訪者對移民持正面態度，反映即使美國政府實施一系列不利移民的政策，仍有不少美國人接受外來移民。而歐盟國家中，僅有瑞典及愛爾蘭排進前10名。

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移民友善國家 排名 國家 接受移民指數 1 加拿大 8.46 2 冰島 8.41 3 新西蘭 8.32 4 澳洲 8.28 5 塞拉利昂 8.14 6 美國 7.95 7 布吉納法索 7.93 8 瑞典 7.92 9 查德 7.91 10 愛爾蘭 7.88 盧旺達 *來源：2019年Gallup「接受移民指數」

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責任編輯：李瑩