全球首間Macallan威士忌概念店K11 MUSEA華麗登場 同場舉行Steve McCurry尋木之旅展覽　　　

▲ 雖然Macallan Room只有500多呎，但裝修一點也沒有欺場，絕對說得上華麗。

Macallan作為威士忌界的「一哥」，其一舉一動當然受到注目。近日的新搞作，便在城中名牌熱點K11 MUSEA，開設了全球首間Macallan概念店——The Macallan Room。

▲ 在Macallan Room內，想坐下品試一下Macallan風味，絕對無問題。（圖片Macallan提供）

雖然Macallan Room只佔彈丸之地，但絕不欺場，裝修得美輪美奐，就算你不是威士忌的追隨者，但走進去，從不同年代的Macallan佳釀中體味其自1824年的歷史，你也會不自覺很想對這著名品牌多一點了解，何妨同場還有著名攝影師Steve McCurry的尋木之旅展覽！

▲ 看過Steve McCurry的43幅攝影作品，對Macallan風味最重要的來源－－木桶（歐洲及美國），會有多一點的認識。（圖片Macallan提供）

據Macallan香港代理、Edrington香港及澳門執行總監Jaime Martin表示：「The Macallan Room結合了傳統零售空間與獨特的品牌體驗，同時讓我們可以不同的方式介紹我們的故事，特別是那些希望更認識品牌的顧客。」

▲ 其實兩個角度，已經可以完全看晒Macallan Room，但認真細看，就會發現多年來Macallan實在推出了許多不同的風味之作。（圖片Macallan提供）

Edrington高級品牌經理May Wong補充，在杜拜、英國、新加坡及台灣的機場，Macallan都設有Boutique，但說到概念店，這位於K11 MUSEA，確是全球首間。「因為香港及台灣都是Macallan的重要市場，而台灣機場已有Macallan Boutique，因此Macallan Room便順理成章在香港開設。

▲ 這個「金碧輝煌」、極之有分量（重量）的圓桶，說穿了原來是用來製造冰波。

在這麻雀雖小、五臟俱全的Macallan Room，透過一系列的Macallan限量版，大家可以更了解Macallan的故事。像入口處非常耀眼、品牌有史以來推出陳年最久——72年的單一麥芽威士忌，以Lalique水晶瓶盛載，全球只有600瓶，承惠88萬港幣，據稱剛售出。

▲ 承惠88萬的Macallan 72年單一麥芽威士忌。

May指希望在Macallan Room有一些特別的限量版售賣，像昔日只出現在機場免稅店的Archival Series, Folio 5，便是其中一個例子。

▲ 承惠$8,800的Archival Series, Folio 5，不用飛來飛去，現在也可以在香港買到。

展示櫃還有一排以單桶、一個年份入瓶的威士忌，不是每年都推出，產量也只是200多瓶左右，真的是有錢也未必買到。Macallan也會購回昔日整桶賣出的威士忌，然後將之再入瓶，在店內，就找到1939及1940兩個年份例子。有趣的是，酒色也不是愈舊色澤愈濃，據May表示，如1964年較1970年色澤更淺，原因是採用了美國的白木桶，而用歐洲的紅木桶陳年的威士忌，就較為深色。

▲ 單桶舊年份威士忌非常珍貴，在這裏還可以買到的，包括1937年及1965年，售價分別是39萬及23萬。

還有一整列的展示櫃，將Macallan與Lalique的合作成果展示出來，如型到爆的M Black Decanter，有幾何酒瓶是全黑而不透明呢？May還說Macallan一向都沒有泥媒味，但在這M Black就可以嗅到點點這風味。而Lalique更曾推出有Macallan風味的蠟燭，不喝酒也可以用鼻子感受那威士忌風味。

▲ 在Macallan Room內，其中一角就展示了Macallan與Lalique合作的佳釀，M Decanter六角形的造型，就是以Macallan經常強調的六大支柱為藍本。

為了慶祝Macallan Room隆重開幕，品牌推出兩款全新佳釀：Macallan Double Cask 15年及18年。Double Cask的意思是一半用美國桶、一半用歐洲桶，兩款酒桶都曾注入雪莉酒達兩年之久，令威士忌可以更添層次，然後再運往Macallan在蘇格蘭Speyside的酒莊注入新酒，陳釀12、15或18年。

▲ 開幕當天的傳媒預覽環節上，在Macallan香港品牌大使Patricia Byott的帶領下，品試Macallan Double Cask 12、15及18年。對入門者來說，12年是最容易入口，就如溫柔的女孩般。（圖片Macallan提供）

Macallan Double Cask 15年及18年，售價分別為$1,148及$2,210，在Macallan Room一旁的酒舖Liquid Gold及其他零售店有售。

▲ 除了Double Cask外，Macallan入門的系列，還有Sherry Oak Cask及Triple Cask（以前叫Fine Oak），都可在Macallan Room找到。（圖片Macallan提供）

Info

The Macallan Room

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 5樓507號舖

電話：5988 0777

開放時間：周一至日，10am-10pm

Steve McCurry – The Macallan品香醇美的尋木之旅展覽

展覽日期：即日至10月10日