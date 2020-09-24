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【自願醫保】自願醫保首年逾52萬保單 9成索償獲賠 逾半涉手術程序

退休及生活保障 13:16 2020/09/24

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【自願醫保】自願醫保首年逾52萬保單 9成索償獲賠 逾半涉手術程序 -

港府推出自願醫保計劃已逾1年半，首年達52.2萬張保單，當中2成屬新保單，大部分選擇靈活計劃。至去年底已有2.5萬宗索償個案，逾半涉手術程序，整體可賠近9成。而一年過去有2間保險公司減保費，當中利寶國際醫保標準計劃保費大減逾4成，惟安盛保險及安盛金融提供的靈活計劃卻加3%。

在需要先核保的投保個案中，4%或因太年長或已有疾病需加大額保費，最終保險公司未能承擔風險而被拒投保，涉約1.3萬張保單；另有9%需附設不保疾病或加保費下才接受投保。

平價自願醫保有何選擇？ 【下一頁

利寶國際保費減4成 安盛加3%

據現時30間保險公司提供的標準計劃，實際平均保費1,500至15,800元，均低於當局估算每年保費，逾7成保單可獲部分或全數稅務扣減。食衞局又發現至今有2、3間保險公司調低標準及靈活計劃保費，亦有2間上調靈活計劃保費。

以50歲為例，由保泰人壽提供的標準及靈活計劃保費均下調約1%，利寶國際保險更大減41%。不過同樣以50歲為例，不論男女、吸煙與否，由安盛保險及安盛金融提供的「真智安心醫療保障」靈活計劃，保費一律調高3%。

至於索償方面，計劃至去年12月底接獲2.6萬宗索償個案，當中96%即約2.5萬宗獲成功索償，5成半涉手術程序，4成屬內窺鏡程序，整體償付比率高達89%，即投保人只需自掏11%的醫療費用，胃鏡、腸鏡及白內障程序更獲賠逾9成。當中標準計劃可獲賠82%，而靈活計劃獲賠83%至91%不等。

食衞局副秘書長（衞生）方毅認為，數據反映自願醫保產品可滿足市場需要，推斷可令已投保的市民放心到私家醫院接受治療；又稱視乎未來2年數據決定需否擴大標準計劃保障範圍，惟不排除因索償增多，保險公司需調整保費水平。

比較各大「全數保障」靈活計劃保障【下一頁

作者：陳正怡

責任編輯：吳文曦

欄名 : 保險百科

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