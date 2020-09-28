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【ET財智TALK】新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看）

理財學堂 20:00 2020/09/28

分享：

2020年轉眼已過一大半，新經濟、舊經濟如何挑選？滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文（Kenny）在《ET財智TALK》與大家展望第四季投資市場，從資金流、中港美股估值等多方面逐項分析，新經濟太貴？舊經濟太殘？市況一言難盡？Kenny以十二真言概括，大家記得袋穩啦！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.comFacebook專頁YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫過去內容：

2020年9月21日 嘉賓：交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰
內房物管拆局 內房專家謝騏聰分析最新形勢（立即觀看）

2020年9月14日 嘉賓：亞達盟環球期貨副總裁潘志偉
期油、大豆、現貨金關鍵位 期貨專家潘志偉同你逐個捉（立即觀看）

2020年9月7日 嘉賓：南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒
恒生科技指數ETF 捕捉科技股升勢 南方東英李雪恒同你拆解（立即觀看）

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