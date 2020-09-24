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勤力一定有回報？點解投資總是輸多贏少

博客 15:47 2020/09/24

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投資輸多贏少 你勤力就一定有回報？

過往我曾在銀行工作10年，職位上與大量股票散戶接觸，經過一段時期研究後，我發現有部分散戶是勤力的一群，但再看他們戶口的長期賺蝕情況，大部分都是虧損的。

原來在投資世界裡，勤力與回報是不對等的，盲目的勤力不代表能產生回報。

無用的勤力

我舉一些例子，其中一個客戶有數十隻股票，不止經常關心現時的股價，更每天都會抄下當天的股價高低。他勤力嗎？勤力，但賺錢嗎？完全不賺錢！

他這樣的做法已有多年，就算戶口內的股票組合改變，他也會對新股票作記錄，在開市時段不斷問股價，收市後記錄，之後作出分析。他多年不變去這樣做，但多年來都是輸多贏少！

另外，常有一群客戶，經常問買入沽出盤的情況，但銀行只會報首價位的買賣盤情況，而這些盤的變化很大，因此十分片面，絕對不能以此去代表市場。例如股票A現時買入對沽出是10萬/100萬，但過了10秒後，可以變成500萬/3萬，從數學上我們知道，這類數據沒有任何的參考價值。

經常問買入沽出盤的情況，從數學上我們知道，這類數據沒有任何的參考價值。

從投資上我們知道，這一秒的情況不能反映市場，而且市場變化大，憑此去推斷市場以作出分析，根本是錯誤，因此在這地方再勤力，不但無法為自己帶來回報，更是浪費時間。

再舉一個客戶例子，有一個客戶炒外滙孖展的，他十分留意各國的經濟數據，就算是一些沒有人注意的數據或消息，他也會關心的，而他這種關心數據及消息的策略，卻付出了大量時間。由於他投資的是外滙孖展，投資以短綫為主，上落大，賺蝕快。

那麼他的投資成績如何？大約是10次有8次虧損，那是短期的事嗎？不是，他多年來也是輸多贏少的。他勤力嗎？十分勤力，但有意義嗎？一點意義也沒有！

經常關心各國的經濟數據，為此付出了大量的時間。

【儲蓄方法】點解儲唔到錢？最多人犯的3大儲錢錯誤

小心習慣地盲目

可能大家會奇怪他為何輸多贏少還要繼續，其實這與其他散戶、賭仔都是一樣，就算多年虧損，但盲目的習慣令他不斷進行相同的事，同時將少數賺錢的經驗放大，吸引自己再進行這種投資，認為自己的投資模式，是通往賺錢的唯一方法。

其實，重點是他不去檢視自己的方法有否問題，只是盲目地勤力，以為這樣就有回報，而不去其他地方增加投資知識，不去觀察一下真正賺錢投資者所用的方法，盲目地用自己識的方法，而不是賺錢的方法。

對於他們這類客戶，銀行、證券行當然不會提醒他們，因為他們不斷買賣，就為公司提供持續的佣金收入，當然歡迎他，希望他們一直盲目地去做。

【退休理財】要提早退休 唔好犯呢3種投資錯誤！

 

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：盲目勤力不會賺錢】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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