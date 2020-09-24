▲ 【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」點揀好？比較各大普通房半私家房計劃保障 -

自願醫保標準計劃雖然夠平，但只提供政府認可的基本保障，對大病保障不足，若大家想得到較佳保障，自願醫保靈活計劃顯然更吸引。不過，有別於自願醫保標準計劃設劃一的條款，市場上每個靈活計劃的保障及條款差異很大，消費者難於比較。

因此，10Life向專科醫生查詢多個常見傷病個案的醫療開支，再由精算師根據醫保產品的條款，預計醫療保險的保障率，並得出的評分，方便大家比較。

自願醫保 靈活計劃（普通房）多數產品各細項設限

在標準計劃的基本保障的基礎上，自願醫保靈活計劃加入額外保障項目、或提高保額，所以每個靈活計劃的保障分別很大。從產品結構看，有些產品是「細項設限」，少數是「全數保障」。以下是靈活計劃（普通房）的10Life醫療保障評分。此評分乃基於12個傷病個案的預計平均保障率，由於文章編幅所限，下圖只顯示了通波仔、癌症（需手術及標靶治療）及日間血液透析（又稱洗血）的預計保障率，這些疾病較能顯示產品之間保障的差別。

比較自願醫保 靈活計劃 （普通房） （2020年9月更新）

從上表看，多數自願醫保普通房計劃都是「細項設限」，即每個細項設保障上限。當醫療開支超出細項上限時，在同共保險（Co-pay）後，受保人可透過「額外醫療保障」（Supplementary Major Medical，簡稱SMM，如有）來索償餘下的醫療開支。另外，對於癌症的保障，市場上不少產品的SMM沒有涵蓋「非手術癌症治療」；這樣，當費用高昂的非手術癌症治療（如化療、標靶治療）超出細項上限時，SMM亦未能發揮作用。

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【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】最全面VHIS「靈活計劃」的醫療保障評分 （2020年9月更新） 已獲授權轉載。】