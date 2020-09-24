【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」點揀好？比較各大普通房半私家房計劃保障

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自願醫保標準計劃雖然夠平，但只提供政府認可的基本保障，對大病保障不足，若大家想得到較佳保障，自願醫保靈活計劃顯然更吸引。不過，有別於自願醫保標準計劃設劃一的條款，市場上每個靈活計劃的保障及條款差異很大，消費者難於比較。
因此，10Life向專科醫生查詢多個常見傷病個案的醫療開支，再由精算師根據醫保產品的條款，預計醫療保險的保障率，並得出的評分，方便大家比較。
自願醫保 靈活計劃（普通房）多數產品各細項設限
在標準計劃的基本保障的基礎上，自願醫保靈活計劃加入額外保障項目、或提高保額，所以每個靈活計劃的保障分別很大。從產品結構看，有些產品是「細項設限」，少數是「全數保障」。以下是靈活計劃（普通房）的10Life醫療保障評分。此評分乃基於12個傷病個案的預計平均保障率，由於文章編幅所限，下圖只顯示了通波仔、癌症（需手術及標靶治療）及日間血液透析（又稱洗血）的預計保障率，這些疾病較能顯示產品之間保障的差別。
比較自願醫保 靈活計劃 （普通房） （2020年9月更新）
|預計保障率
|保險公司/
自願醫保產品
|產品結構
|10Life
醫療保障評分
（10分滿分）
|通波仔，
置入支架
|肝癌，需
接受手術及
標靶治療
|日間
血液透析
|35-44歲
非吸煙男士
平均每年保費
|安盛
AXA 安盛智尊守慧醫療保障 （標準） 無自付費
|全數保障
|10.0
|100%
|99.70%
|99.70%
|9,597元
（無自付費）
|滙豐保險 HSBC Life
滙豐自願醫保靈活計劃銅級
|全數保障
|10.0
|100.0 %
|99.7 %
|99.7%
|10,784元
（無自付費）
|富衛 FWD
更衛您 （優越版） 醫療計劃
|每個細項
設保障上限
|9.0
|73.80%
|88.40%
|80.00%
|4,680元
|保泰人壽 Bowtie
保泰自願醫保靈活計劃基本計劃
|每個細項
設保障上限
|8.4
|81.00%
|59.40%
|55.50%
|3,372元
|信諾 Cigna
信諾自願醫保系列靈活計劃 （附加保障）
|每個細項
設保障上限
|8.3
|79.50%
|66.20%
|48.20%
|5,207元
|保柏 Bupa
保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級基本
|每個細項
設保障上限
|8.1
|85.10%
|68.90%
|0.90%
|6,731元
|宏利 Manulife
宏利全護航自願醫保靈活計劃 （普通房） 連同特級高額醫療保障
|每個細項
設保障上限
|8.1
|85.20%
|60.00%
|17.10%
|5,945元
|英國保誠 Prudential
保誠靈活自主醫保計劃 附額外醫療計劃 （選項二）
|每個細項
設保障上限
|8.0
|85.30%
|59.60%
|26.30%
|6,964元
|友邦
AIA自願醫保靈活計劃普通房
|每個細項
設保障上限
|7.8
|70.70%
|59.40%
|16.60%
|5,265元
|1. 以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。
2. 保泰自願醫保 - 靈活計劃 - 基本計劃於上述傷病個案的預計保障率，已將BowtieCash計算在內。
3. 以上資料更新至2020年9月15日。
從上表看，多數自願醫保普通房計劃都是「細項設限」，即每個細項設保障上限。當醫療開支超出細項上限時，在同共保險（Co-pay）後，受保人可透過「額外醫療保障」（Supplementary Major Medical，簡稱SMM，如有）來索償餘下的醫療開支。另外，對於癌症的保障，市場上不少產品的SMM沒有涵蓋「非手術癌症治療」；這樣，當費用高昂的非手術癌症治療（如化療、標靶治療）超出細項上限時，SMM亦未能發揮作用。
半私家房計劃保障比較 有全數保障更有優勢？【 下一頁】
【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】最全面VHIS「靈活計劃」的醫療保障評分 （2020年9月更新） 已獲授權轉載。】
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼