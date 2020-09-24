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【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」點揀好？比較各大普通房半私家房計劃保障

博客 13:45 2020/09/24

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【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」點揀好？比較各大普通房半私家房計劃保障 -

自願醫保標準計劃雖然夠平，但只提供政府認可的基本保障，對大病保障不足，若大家想得到較佳保障，自願醫保靈活計劃顯然更吸引。不過，有別於自願醫保標準計劃設劃一的條款，市場上每個靈活計劃的保障及條款差異很大，消費者難於比較。

因此，10Life向專科醫生查詢多個常見傷病個案的醫療開支，再由精算師根據醫保產品的條款，預計醫療保險的保障率，並得出的評分，方便大家比較。

自願醫保 靈活計劃（普通房）多數產品各細項設限

在標準計劃的基本保障的基礎上，自願醫保靈活計劃加入額外保障項目、或提高保額，所以每個靈活計劃的保障分別很大。從產品結構看，有些產品是「細項設限」，少數是「全數保障」。以下是靈活計劃（普通房）的10Life醫療保障評分。此評分乃基於12個傷病個案的預計平均保障率，由於文章編幅所限，下圖只顯示了通波仔、癌症（需手術及標靶治療）及日間血液透析（又稱洗血）的預計保障率，這些疾病較能顯示產品之間保障的差別。

比較自願醫保 靈活計劃 （普通房） （2020年9月更新）

  預計保障率  
保險公司/
自願醫保產品		 產品結構 10Life
醫療保障評分
10分滿分）		 通波仔，
置入支架		 肝癌，需
接受手術及
標靶治療		 日間
血液透析		 35-44
非吸煙男士
平均每年保費
安盛
AXA 安盛智尊守慧醫療保障 （標準） 無自付費		 全數保障 10.0 100% 99.70% 99.70% 9,597元
（無自付費）
滙豐保險 HSBC Life
滙豐自願醫保靈活計劃銅級		 全數保障 10.0 100.0 % 99.7 % 99.7% 10,784元
（無自付費）
富衛 FWD
更衛您 （優越版） 醫療計劃		 每個細項
設保障上限		 9.0 73.80% 88.40% 80.00% 4,680元
保泰人壽 Bowtie
保泰自願醫保靈活計劃基本計劃		 每個細項
設保障上限		 8.4 81.00% 59.40% 55.50% 3,372元
信諾 Cigna
信諾自願醫保系列靈活計劃 （附加保障）		 每個細項
設保障上限		 8.3 79.50% 66.20% 48.20% 5,207元
保柏 Bupa
保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級基本		 每個細項
設保障上限		 8.1 85.10% 68.90% 0.90% 6,731元
宏利 Manulife
宏利全護航自願醫保靈活計劃 （普通房） 連同特級高額醫療保障		 每個細項
設保障上限		 8.1 85.20% 60.00% 17.10% 5,945元
英國保誠 Prudential
保誠靈活自主醫保計劃 附額外醫療計劃 （選項二）		 每個細項
設保障上限		 8.0 85.30% 59.60% 26.30% 6,964元
友邦
AIA自願醫保靈活計劃普通房		 每個細項
設保障上限		 7.8 70.70% 59.40% 16.60% 5,265元
1. 以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。
2. 保泰自願醫保 - 靈活計劃 - 基本計劃於上述傷病個案的預計保障率，已將BowtieCash計算在內。
3. 以上資料更新至2020年9月15日。

從上表看，多數自願醫保普通房計劃都是「細項設限」，即每個細項設保障上限。當醫療開支超出細項上限時，在同共保險（Co-pay）後，受保人可透過「額外醫療保障」（Supplementary Major Medical，簡稱SMM，如有）來索償餘下的醫療開支。另外，對於癌症的保障，市場上不少產品的SMM沒有涵蓋「非手術癌症治療」；這樣，當費用高昂的非手術癌症治療（如化療、標靶治療）超出細項上限時，SMM亦未能發揮作用。

半私家房計劃保障比較　有全數保障更有優勢？【 下一頁】 

 

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】最全面VHIS「靈活計劃」的醫療保障評分 （2020年9月更新）　已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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