【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」點揀好？比較各大普通房半私家房計劃保障

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【自願醫保】自願醫保首年逾52萬保單 9成索償獲賠 逾半涉手術程序
在自願醫保普通房計劃中，於截稿前，暫時只安盛智尊守慧（標準）及滙豐自願醫保靈活計劃銅級是「全數保障」（註），它對癌症、通波仔、及洗血的預計保障率都高於其他「細項設限」的產品。從保費看，保泰自願醫保靈活計劃（基本）與其他醫療保障評分相若的產品比較，前者明顯平一截。
自願醫保靈活計劃（半私家房）「全數保障」產品保障顯優勢
所謂「全數保障」，保險公司會全額支付，扣除自付費（如有）後的合資格醫療費用，但主要受每年保障限額、及終身保障限額所限。在自願醫保靈活計劃（半私家房）中，醫療保障評分非常高的產品都是「全數保障」。
比較自願醫保 靈活計劃 （半私家房） （2020年9月更新）
|保險公司/
自願醫保產品
|產品結構
|10Life
醫療保障評分
（10分滿分）
|年度賠償上限
（每保單年度計）
|終身賠償上限
|35-44歲
非吸煙男士
平均每年保費
（無自付費）
|保柏
Bupa Hero 非凡自願醫保計劃 （智選）
|全數保障
|10.0
|25,000,000元
|不設上限
|13,502元
|富衛 FWD
尊衛您醫療計劃
|全數保障
|10.0
|8,000,000元
|45,000,000元
|13,084元
|安盛
AXA 安盛智尊守慧醫療保障 （卓越）
|全數保障
|10.0
|10,000,000元
|40,000,000元
|13,390元
|滙豐保險 HSBC Life
滙豐自願醫保靈活計劃銀級
|全數保障
|10.0
|25,000,000元
|不設上限
|15,025元
|宏利 Manulife
晉悅自願醫保靈活計劃
|全數保障
|10.0
|8,000,000元
|32,000,000元
|15,806元
|友邦
AIA 自願醫保尊尚計劃
|全數保障
|10.0
|5,000,000元
|20,000,000元
|13,912元
|英國保誠 Prudential
保誠自願醫保尚賓計劃
|全數保障
|9.8
|8,000,000元
|32,000,000元
|17,488元
|信諾 Cigna
信諾自願醫保系列靈活計劃 （優越） 1
|全數保障
|9.7
|5,000,000元
|20,000,000元
|11,152元
|保泰人壽 Bowtie
保泰自願醫保靈活計劃升級計劃
|每個細項
設保障上限
|9.2
|1,000,000元
|不設上限
|6,168元
|1. 以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。
2. 保泰自願醫保 - 靈活計劃 - 基本計劃於上述傷病個案的預計保障率，已將BowtieCash計算在內。
3. 以上資料更新至2020年9月15日。
有些消費者既沒有團體醫保，也不想先付自付費（墊底費），但預算有限，又有甚麼選擇呢？於10Life《產品解碼比較》內，大家亦可按保費來篩選產品，但當然仍要留意產品整體的醫療保障。不過，「全數保障」比「細項設限」的半私家房計劃（無自付費）的保費都較高。若消費者希望得到「全數保障」，又擔心醫保保費高昂，可選擇設自付費的產品，保費會便宜得多。
最後提醒大家，雖然自願醫保產品得到食衛局的規範，但醫療保險始終是複雜的產品，大家要了解個人需要、供款能力、細心比較及選擇合適的產品。
普通房計劃保障比較 細項設限未必夠保障？【上一頁】
【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】最全面VHIS「靈活計劃」的醫療保障評分 （2020年9月更新） 已獲授權轉載。】
10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼