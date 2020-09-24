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【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」點揀好？比較各大普通房半私家房計劃保障

退休及生活保障 13:45 2020/09/24

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【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」點揀好？比較各大普通房半私家房計劃保障 -

在自願醫保普通房計劃中，於截稿前，暫時只安盛智尊守慧（標準）及滙豐自願醫保靈活計劃銅級是「全數保障」（註），它對癌症、通波仔、及洗血的預計保障率都高於其他「細項設限」的產品。從保費看，保泰自願醫保靈活計劃（基本）與其他醫療保障評分相若的產品比較，前者明顯平一截。

自願醫保靈活計劃（半私家房）「全數保障」產品保障顯優勢

所謂「全數保障」，保險公司會全額支付，扣除自付費（如有）後的合資格醫療費用，但主要受每年保障限額、及終身保障限額所限。在自願醫保靈活計劃（半私家房）中，醫療保障評分非常高的產品都是「全數保障」。

比較自願醫保 靈活計劃 （半私家房） （2020年9月更新）

保險公司/
自願醫保產品		 產品結構 10Life
醫療保障評分
（10分滿分）		 年度賠償上限
（每保單年度計）		 終身賠償上限 35-44歲
非吸煙男士
平均每年保費
（無自付費）
保柏 
Bupa Hero 非凡自願醫保計劃 （智選）		 全數保障 10.0 25,000,000元 不設上限 13,502元
富衛 FWD
尊衛您醫療計劃		 全數保障 10.0 8,000,000元 45,000,000元 13,084元
安盛 
AXA 安盛智尊守慧醫療保障 （卓越）		 全數保障 10.0 10,000,000元 40,000,000元 13,390元
滙豐保險 HSBC Life 
滙豐自願醫保靈活計劃銀級		 全數保障 10.0 25,000,000元 不設上限 15,025元
宏利 Manulife 
晉悅自願醫保靈活計劃		 全數保障 10.0 8,000,000元 32,000,000元 15,806元
友邦 
AIA 自願醫保尊尚計劃		 全數保障 10.0 5,000,000元 20,000,000元 13,912元
英國保誠 Prudential 
保誠自願醫保尚賓計劃		 全數保障 9.8 8,000,000元 32,000,000元 17,488元
信諾 Cigna  
信諾自願醫保系列靈活計劃 （優越） 1		 全數保障 9.7 5,000,000元 20,000,000元 11,152元
保泰人壽 Bowtie 
保泰自願醫保靈活計劃升級計劃		 每個細項
設保障上限		 9.2 1,000,000元 不設上限 6,168元
1. 以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。
2. 保泰自願醫保 - 靈活計劃 - 基本計劃於上述傷病個案的預計保障率，已將BowtieCash計算在內。
3. 以上資料更新至2020年9月15日。

有些消費者既沒有團體醫保，也不想先付自付費（墊底費），但預算有限，又有甚麼選擇呢？於10Life《產品解碼比較》內，大家亦可按保費來篩選產品，但當然仍要留意產品整體的醫療保障。不過，「全數保障」比「細項設限」的半私家房計劃（無自付費）的保費都較高。若消費者希望得到「全數保障」，又擔心醫保保費高昂，可選擇設自付費的產品，保費會便宜得多。

最後提醒大家，雖然自願醫保產品得到食衛局的規範，但醫療保險始終是複雜的產品，大家要了解個人需要、供款能力、細心比較及選擇合適的產品。

普通房計劃保障比較　細項設限未必夠保障？【上一頁】 

 

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】最全面VHIS「靈活計劃」的醫療保障評分 （2020年9月更新）　已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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