▲ 【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」點揀好？比較各大普通房半私家房計劃保障 -

在自願醫保普通房計劃中，於截稿前，暫時只安盛智尊守慧（標準）及滙豐自願醫保靈活計劃銅級是「全數保障」（註），它對癌症、通波仔、及洗血的預計保障率都高於其他「細項設限」的產品。從保費看，保泰自願醫保靈活計劃（基本）與其他醫療保障評分相若的產品比較，前者明顯平一截。

自願醫保靈活計劃（半私家房）「全數保障」產品保障顯優勢

所謂「全數保障」，保險公司會全額支付，扣除自付費（如有）後的合資格醫療費用，但主要受每年保障限額、及終身保障限額所限。在自願醫保靈活計劃（半私家房）中，醫療保障評分非常高的產品都是「全數保障」。

比較自願醫保 靈活計劃 （半私家房） （2020年9月更新）

有些消費者既沒有團體醫保，也不想先付自付費（墊底費），但預算有限，又有甚麼選擇呢？於10Life《產品解碼比較》內，大家亦可按保費來篩選產品，但當然仍要留意產品整體的醫療保障。不過，「全數保障」比「細項設限」的半私家房計劃（無自付費）的保費都較高。若消費者希望得到「全數保障」，又擔心醫保保費高昂，可選擇設自付費的產品，保費會便宜得多。

最後提醒大家，雖然自願醫保產品得到食衛局的規範，但醫療保險始終是複雜的產品，大家要了解個人需要、供款能力、細心比較及選擇合適的產品。

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【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】最全面VHIS「靈活計劃」的醫療保障評分 （2020年9月更新） 已獲授權轉載。】

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