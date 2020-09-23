【理財學堂】探測市場風向　留意每季最後一個月的第三個星期五

▲ 【理財學堂】探測股市風向 留意一、三、五

自今年3月起，納斯達克指數升至9月，是升了逾80%，是否升多了？所以自9月初起，美國的各樣基金，就要按法規在9月底前把佔比過多的股票份額沽出去（圖一），這個沽出，如操之過急，就會產生戲院走火效應，會失控，這便要用上衍生工具來對冲可能的失誤。

留意「四重結算日」

不過，在每季的最後一個月的第三個星期五，就有個「四重結算」，一切的衍生工具（即是保護甲）就要在該日解除，要另配新一套衍生工具（護甲），這個「換甲」時刻，就是最危險的，一如軟殼蟹，一退殼，便易瓜。

退殼中的蟹會不會瓜，要看其所處環境會不會風高浪急。

在金融市場中，凡缺水，多人要同一時期出貨（或入貨），都會掀風浪，上周9月18日，是美股四重結算，所有大戶都知當日要涉險。

因此，會早作部署，除非有大意外，不然這些四重結算日，都是大家知風險，早部署便無乜險。但如果有較多人認為可以偷雞，就會出事。

大險過後不一定安全

不過，易出事的，反而是大險過後，人人認為安全，就會陰溝翻船，今周一就如是。

為何今周一美股道指一度下挫千點？有幾個未為市場之前所知的突發因素，疊加一起便出事了，這些突發因素大約為：

1.歐洲市場擔心疫情惡化，歐洲會陷衰退，歐股大跌，跌風飄過大西洋；

2.美政府發表份報告，謂有一眾銀行涉兩萬億的可疑交易，美銀行股挫。

這兩個突發利淡消息，只是加辣，市底本身是已有燥底，源於上周四美聯儲局議息會議結果，美儲局是保持利息水平不變至2023年，但這不能使市場Happy，市場已慣了美儲局要QE、放水。

美國市場會「缺水」?

今時美聯儲局只講保持「水」不變，而不是放水，就即是市場會缺水，想想都知。

某股價100元，要其升至150元，就要市場上多了50元才可，而不是利率高低（因為在今時幾近零息的市場下，減少少息加少少息，已不重要）。

不單美聯儲局不再泵水，就連歐央行、日央行，也勒緊錢袋口，不再泵水，叫市場怎可再大膽升？

中國仲死，自7月起，已關水喉，兼抽水。所以中國股市在三千四關前便只好TikTok、TikTok，跳來跳去都跳不過三千四關。

鮑威爾今周國會有三次作證

那麼，為何昨晚可望有轉機？

美聯儲局主席長鮑威爾今周要出席國會三次作證，另有美聯儲局其他官員，在本周內有13次公開發言。

如果美儲局主席，在任何一次作證中，謂要關心股市，會泵水支持，只要講講，已可為市場解困。

但如鮑威爾仍是惜金口，則市場就會當無金，服膺有水玩水，無水散水，那樣就……

以上好似講古仔，如要些數據圖表，以作「數據化」的印證，就看下圖。

1.好友與淡友平衡，市才平衡，因無友會成魚腩被狙擊，不過周一之跌，仍留下賣出／買入期權指數低於1（圖二），反映好友仍多。

2.沽出股票的錢會流去安全資產，今時言，安全資產是美債券或日圓。

從美國債息看沽股避險之兆

今周一所見，是美十年國債息未見跌低於0.6厘（圖三），只有美元兌日圓下見104區（圖四），這是沽股避險之兆，如美元兌日圓能回見103或更下，美十年國債見0.6厘下，才可謂沽貨告一段落。

9月18日，只是美衍生工具的「四重結算日」，還不是真死綫，真死綫是9月底的季結，那時才是真正見家翁日，持股太多的基金，不能不及時沽股買債，以符法規。

昨晚，鮑威爾會放寬金（水）口嗎？

▲ 股市今季回報跑贏債券

▲ CBOE期權指數Put/Call Ratio

▲ 美國10年債息

▲ 美元兌日圓圖