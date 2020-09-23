▲ 【理財學堂】有錢一定要買股票？理財專家謝紹榮：市況不明寧「淆底」莫「撈底」

買股票投資，目的都是希望為財富增值。投資者買股票前，都傾向相相信自己的眼光，主觀願望相信股票會升、會由低位反彈，才會真金白銀買入股票，甚或借孖展以小搏大。在股市波動時，投資者想「撈底」搏反彈的現象更為明顯，不過，有幾多個投資者能成功「估底」？

理財專家謝紹榮撰文指，自美股踏入股災月之後，美股3大指數愈跌愈急，雖則期間有數天反彈，惟走勢不佳，總的來說就是「跌市成交大，升市成交少」。

除了技術分析外，近期中美兩國在不同領域範疇上各不相讓，也間接導致美股調整加速。

上周美國聯儲局議息，一如市場預期，維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，主席鮑威爾並預計直至2023年也不會加息，也就是說，美國寬鬆貨幣政策將持續至少3年。

寬鬆貨幣政策製造泡沫

假若在兩年前，當投資者得悉未來3年美國將維持低息環境後，美股豈有不「爆升」之理？

然而今次卻一反常態，美股於議息後不升反跌。由此可見，股民對寬鬆貨幣政策已習以為常。

踏入負利率年代，寬鬆貨幣政策對於刺激經濟的成效已變得愈來愈弱，猶如病人吃止痛藥，起初藥到病除，但當病人習慣了藥性後，再吃藥也沒有多大效用。

「QE」對股市效用漸減

由於市場對於寬鬆貨幣政策的抗藥性已變得愈來愈強，所以假如美儲局沒有出奇不意的新招出台的話，美股升勢將無以為繼。

平心而論，利用寬鬆貨幣政策來刺激經濟只能收一時之效，因為當貨幣供應量不斷上升後，資金便會不斷從實體經濟活動轉為投資各種資產項目，令當地資產泡沫化，最終爆破收場。

現時美股風高浪急，奉勸投資者不宜過分進取，寧願「淆底」也不要胡亂「撈底」。

畢竟撈底純屬運氣，皆因「底部」只有當大家翻閱歷史走勢圖時方能發現。