  • 27°C
香港時間 : 2020924日 (四) 07:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

KFC中秋優惠派對B餐7折　Buffalo牛頭牌家品倉全埸低至1折

消費錦囊 07:00 2020/09/24

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、KFC：中秋賞月優惠派對B餐7折

即日起至10月6日，KFC派對B餐享7折，有齊18件雞、巴辣香雞翼、格格脆薯塊、經典葡撻等等。優惠只適用於好味速遞預約自取訂單，不適用於好味速遞及堂食。優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠。

KFC預約自取 


2、 Buffalo 牛頭牌家品倉：全埸低至1折

牛頭牌開倉，即日起至10月4日，全埸低至1折。此外，還有限定優惠，由9月23日至9月28日，牛頭牌20CM不銹鋼斜身單柄煲，原價$568，33折後$188！牛頭牌長方形碳化竹砧板，51折$100！EuroCook 36CM鋼化鑄鋁大理石易潔雙耳鑊，33折$188。

優惠詳情

地址：沙田德厚街3號禾輋廣埸2樓207-208號舖 麥當勞對面
電話：2907 8098
時間：早上10時30分至晚上8時30分

3、鴻福堂：藥製龜苓膏買1送1優惠

由即日起至9月28日，全綫分店推出藥製龜苓膏買1送1優惠，以$55購買藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠！數量有限，送完即止。

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 買3盒九巴口罩送開學文具套裝　百樂酒店自助餐下午茶低至7折
2020/09/23
買3盒九巴口罩送開學文具套裝　百樂酒店自助餐下午茶低至7折
今日優惠精選 - Delifrance中秋送禮優惠58折　H&M旺角家樂坊門店全場半價
2020/09/22
Delifrance中秋送禮優惠58折　H&M旺角家樂坊門店全場半價
今日優惠精選 - Sukiya早餐便當$29起　惠康$70/5件Dreyer’s D-Collection單件裝雪糕
2020/09/21
Sukiya早餐便當$29起　惠康$70/5件Dreyer’s D-Collection單件裝雪糕
今日優惠精選 - 恒生信用卡$99嘆萬麗海景酒店下午茶　7-Eleven$40/2件The Cheesecake Factory芝士蛋糕
2020/09/18
恒生信用卡$99嘆萬麗海景酒店下午茶　7-Eleven$40/2件The Cheesecake Factory芝士蛋糕
今日優惠精選 - KFC晚上6點後$50/6件雞　7-Eleven自家品牌鮮果汁$10
2020/09/17
KFC晚上6點後$50/6件雞　7-Eleven自家品牌鮮果汁$10

下一篇文章

【Staycation】中秋節5間酒店住宿優惠　2人食+住低至750元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】百佳加碼推3,200萬元「誠心賞你」大抽獎　毋須先消費　直接登記抽獎
【保就業計劃】百佳加碼推3,200萬元「誠心賞你」大抽獎　毋須先消費　直接登記抽獎
惠康將派發200萬張現金券及餐券　承諾逾300款貨品未來6個月不加價
惠康將派發200萬張現金券及餐券　承諾逾300款貨品未來6個月不加價
【Staycation】中秋節5間酒店住宿優惠　2人食+住低至750元起
【Staycation】中秋節5間酒店住宿優惠　2人食+住低至750元起
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【食物券】百佳10月向弱勢社群派逾4千萬現金食物券　料受惠人數逾20萬（內附20間參與機構名單）
【食物券】百佳10月向弱勢社群派逾4千萬現金食物券　料受惠人數逾20萬（內附20間參與機構名單）
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項