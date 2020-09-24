KFC中秋優惠派對B餐7折　Buffalo牛頭牌家品倉全埸低至1折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、KFC：中秋賞月優惠派對B餐7折

即日起至10月6日，KFC派對B餐享7折，有齊18件雞、巴辣香雞翼、格格脆薯塊、經典葡撻等等。優惠只適用於好味速遞預約自取訂單，不適用於好味速遞及堂食。優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠。

KFC預約自取



2、 Buffalo 牛頭牌家品倉：全埸低至1折

牛頭牌開倉，即日起至10月4日，全埸低至1折。此外，還有限定優惠，由9月23日至9月28日，牛頭牌20CM不銹鋼斜身單柄煲，原價$568，33折後$188！牛頭牌長方形碳化竹砧板，51折$100！EuroCook 36CM鋼化鑄鋁大理石易潔雙耳鑊，33折$188。

優惠詳情

地址：沙田德厚街3號禾輋廣埸2樓207-208號舖 麥當勞對面

電話：2907 8098

時間：早上10時30分至晚上8時30分

3、鴻福堂：藥製龜苓膏買1送1優惠

由即日起至9月28日，全綫分店推出藥製龜苓膏買1送1優惠，以$55購買藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠！數量有限，送完即止。

撰文：hket小編