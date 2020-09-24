一芳推學生優惠 1杯飲品95折 2杯飲品9折 消費錦囊 09:00 2020/09/24 分享： 一芳推出學生優惠，買1杯飲品享95折、2杯或以上飲品享9折！ 凡出示全日制有效學生證，或穿著整齊校服，即可享以下折扣優惠 單杯：5%折扣 2杯或以上：10%折扣 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【Staycation】中秋節5間酒店住宿優惠 2人食+住低至750元起 2020/09/23 【Staycation】中秋節5間酒店住宿優惠 2人食+住低至750元起 凡購買Sharetea歇腳亭飲品 可以半價加購配料 2020/09/23 凡購買Sharetea歇腳亭飲品 可以半價加購配料 會員限定！Pacific Coffee秋季楓糖特飲買一送一 2020/09/23 會員限定！Pacific Coffee秋季楓糖特飲買一送一 【迪士尼重開】迪士尼樂園9月25日重開推3大優惠 1日門票買二送一 2020/09/22 【迪士尼重開】迪士尼樂園9月25日重開推3大優惠 1日門票買二送一 Luna Cake網店 雙層芝士月餅 買1送1 2020/09/22 Luna Cake網店 雙層芝士月餅 買1送1 著數優惠