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一芳推學生優惠　1杯飲品95折　2杯飲品9折

消費錦囊 09:00 2020/09/24

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一芳推出學生優惠，買1杯飲品享95折、2杯或以上飲品享9折！

凡出示全日制有效學生證，或穿著整齊校服，即可享以下折扣優惠

  • 單杯：5%折扣
  • 2杯或以上：10%折扣

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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