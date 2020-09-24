【BNO移民】英國更新LOTR入境詳情　港人或可「三代同堂」移民英國

▲ 【BNO移民】英國更新LOTR入境所需文件 港人或可「三代同堂」移民英國

英國早前宣布擴大英國國民（海外）護照（BNO）的權利，明年1月起，BNO合資格申請人可申請BNO特別簽證入境英國，並可居留、工作及讀書，滿5年可申請永居權，第6年可申入籍。英國內政部於22日更新BNO簽證及酌情入境（Leave Outside the Rules，LOTR）安排的資料，當中提到LOTR的申請者可帶同1997年後出生的子女、其伴侶和未成年子女入境，明確表示港人可「三代同堂」以LOTR前往英國。

在BNO特別簽證生效前，BNO合資格人士可透過LOTR安排入境英國，最多可獲批6個月的居留期，期間可工作及讀書，但未能享用公共福利，亦不能免費享用英國國民保健署（NHS）的醫療服務。

可「三代同堂」移民英國

根據英國政府官網的資料，符合BNO資格人士可透過LOTR入境英國，可帶同沒持有BNO的受養人入境，包括配偶、 未婚伴侶 、未滿18歲的子女、 在1997年7月1日或之後出生的成年子女（及其伴侶或未滿18歲的子女），並通常與申請人同住 ，以及在高度依賴的特殊情況下通常與申請人生活在一起的其他家庭成員。

另外，申請人的申請資格不再限於通常居於香港，通常居於英國的BNO持有人亦能申請。

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須提交文件 證明關係

若97後子女與其配偶已婚，需出示結婚證書或民事結合證明書；若未婚，則需出示兩人共同居住至少2年的證明；他們的未成年子女若一同入境，需出示出生證明書、領養證書或子女管養權的法律文件。

此外，若申請人以其他簽證留英，而簽證在2021年1月前到期，可網上填寫LOTR表格繼續留英，或再入境英國時於機場申請LOTR。

需要注意，由於LOTR的安排是酌情處理，故邊境人員仍具有拒絕申請人入境的權利。

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LOTR申請條件︰

香港身份證

符合BNO資格

通常居於香港或英國

在英國有居住地點及有經濟能力證明

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責任編輯︰陳啟昌