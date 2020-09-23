朗格、積家、Zenith、Blancpain多款月相腕錶　精密裝置中秋也可低頭望明月

中秋將至，大家都希望能在當晚舉頭望明月，不過天有不測之風雲，大家能否如願以償仍屬未知數，但原來低著頭一樣可以賞月，靠的就是手上的月相腕錶。今天數十毫米的腕錶上，亦能精準地將每天月相盈虧的狀態展示出來，而且各個品牌的月亮都各有特色，想賞月隨時隨地都可以。

▲ 早於16世紀時，月相盈虧功能就在鐘錶上出現。（品牌提供）

早於16世紀時，月相盈虧功能就在鐘錶上出現，並稱為「Moonphase」，而月相盤通常有著59個輪齒，每天會推進一格，一個月相的周期約為29.5日，即每59天就會完成兩個月亮盈虧的周期，因此月相盤上會有兩組對稱的圓月圖案。

隨著月相盤緩慢轉動，月亮沒有被視窗遮蔽而顯露出來的部分，就是當晚月亮在空中的狀態。不過，由於以上提及的29.5日月相周期只是一個約數，因此腕錶大約33個月就會有一天誤差，需要通過手動校正。

但說到底，今天大家都較樂於欣賞月相的設計及工藝多於著重研究其實際用途，因此品牌亦花盡心思，為月相盤裝飾得美輪美奐，令月相錶成了一件極具觀賞價值的藝術品。

不過仍有品牌對於月相的精準度是百份百執著，好像朗格、百達翡麗及愛彼等品牌，便誓要精益求精，成功做出擁有135個齒的月相盤，這樣月相每122年45天才會出現誤差，即大家可以一生人都毋須要調校了。

Zenith Elite Moonphase

▲ （品牌提供）

在刻有太陽紋圖案的銀白色錶盤上，深藍色的月相盤顯得異常突出，金色月亮及閃爍星辰就成了錶盤的最大亮點。玫瑰金錶殼，9時位置是小秒針，置入品牌著名的Elite 692型超薄機芯，設有停秒機制，讓用家可放心調校腕錶的各種功能。（$106,900）

Breguet Classique 7137

▲ （品牌提供）

鍍銀金質錶盤上透過不同圖案顯示不同的讀時區域︰動力儲存顯示綴以「籃紋」、具日期顯示的小秒盤飾有「棋盤格紋」、主錶盤則採用「巴黎釘紋」，錶盤更刻上腕錶的獨立編號和隱蔽簽名。錶殼直徑39毫米，搭載超薄502.3機芯，月相盈虧顯示窗設於2時位置，相比其他品牌較小型，而亮漆天空飾以雕刻雲朵。（$309,000）

A. Lange & Sohne 1815 Annual Calendar

▲ （品牌提供）

21年前朗格推出首款配備月相功能的腕錶，因此品牌可說是這方面的專家。此年曆錶在錶盤上設有日期、月份顯示，而月相顯示與6時位置的小秒盤結合，2時位置的按鈕可同時控制所有功能。另外，腕錶設有3枚隱藏式按鈕，可以獨立調校日期、月份和月相，另更新增一隱藏式按鈕，用於單獨推進日期。（$338,000）

Baume & Mercier Clifton Baumatic

▲ （品牌提供）

品牌自製Baumatic BM14自動上鏈機芯，加載了配備星期日期及月相顯示功能，並置入到全新的Clifton Baumatic腕錶之內。錶盤上展現出以星空為背景的月相盈虧顯示窗，在梯形鉚釘式時標及典雅的Alpha形鍍金指針的襯托下，盡顯優雅，機芯可提供高達5天的動力儲存功能。（$92,000）

Blancpain Villeret Quantieme Complet

▲ （品牌提供）

腕錶將全日曆和月相融合，錶盤上可見12時位置有兩個分別顯示星期和月份的窗口、蛇形日曆指針和6時位置的月相顯示，月亮的表情歡容有趣。腕錶由6654自動機芯驅動，更設有安全系統以防止不當調校而對機芯造成任何損壞，還配備了專利的錶耳校正器，只需動一下手指就可以進行所有調校，毋須工具。（$199,500）

Girard-Perregaux Vintage 1945

▲ （品牌提供）

Vintage 1945系列採用36.10 x 35.25毫米長方形精鋼錶殼，黑色縞瑪瑙錶盤涉及逾15個工序，需歷時數月才完成，並飾以精緻的圓模雕刻圖案。長方形錶殼更採用人體工學設計，完美契合手腕弧度。自製機芯配備「大日期」顯示，銀色的月亮及星宿在漆黑的錶盤上有如發光發亮，限量發行88枚。（$133,000）

Longines 1832 Collection

▲ （品牌提供）

1832系列使用Longines的始創年份而命名，錶盤上採用了從前以飛翼沙漏為標記的品牌logo，為向傳統致敬，因此亦為腕錶添上復古元素。系列今回加入簡約優雅的啞黑色錶盤型號，具大三針加日期功能，日期位置還加上月相顯示盤，備有直徑30毫米及40毫米兩款，內藏L897機芯，是月相錶極不錯的入門選擇。（$17,600）

Jaeger-LeCoultre Master Control Calendar

▲ （品牌提供）

積家早在1940年代，就以三重日曆月相機芯而聲名顯赫。新作保留了原作精緻勻稱的錶盤布局，外緣設有日期刻度，星期和月份顯示則位於錶盤上半部分，而帶月相顯示的小秒盤則位於下半部分。最特別的是，新錶增添了全新跳躍式指針複雜功能，當每個月由15日過渡至16日時，日期指針會作90度的跳躍，以免遮擋月相顯示。（$84,000）

產品查詢︰

A. Lange & Sohne（2312 2085）

Breguet（2518 9930）

Jaeger-LeCoultre（2829 2733）

Girard-Perregaux（3468 3518）

Baume & Mercier（2532 7288）

Blancpain（2518 9966）

Breguet（2158 9930）

Longines（2518 9987）

Zenith（3470 0009）