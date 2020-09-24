▲ 坦誠對話是財富傳承的基礎

隨着亞洲高淨值人士走過家庭財富高速積累的時期，他們開始將資產安全和保障作為財富管理的目標，而財富傳承亦開始被提上日程。

在亞洲的傳統文化中，傳承這個極具挑戰性的話題有時會被視為是一種忌諱。然而，肆虐全球的新型冠狀病毒疫情，讓許多人停下來反思自己的人生目標，他們普遍持更開放、關懷和接受的態度商討傳承和財富規劃。

事實上，家庭成員間坦誠及富建設性溝通，是做好財富的管理與傳承的基礎，這不僅惠及年長一輩，亦有助子孫後代摸索自己的道路。

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向下一代灌輸價值觀

所謂的家族財富，絕對不會只守住帳戶上的數字、企業的股份和職務，而是守住家族的精神財富、領導力和價值觀。一旦重新傳承了這種精神，無論在甚麼行業、職位上，甚至逆境中均能刺激更多積極創新的能力。

我們建議，家族在有意做出財富轉移時，需要坦誠與家人討論財富轉移的預期和期望。同時，在傳承規劃時盡量保持靈活性，讓子女在變幻的世界中尋求獨立自主之路。

例如，若然他們熱衷於慈善公益事業，討論的話題可能圍繞家族信託或基金的設立，以便他們將來可以繼續運作；若他們滿懷創業精神並打算創業，則可能涉及提供實用建議及種子資本。如何解決這些問題的關鍵，在於盡早開展周全和開放的對話。

儘管在亞洲許多家庭都踏出了重要的一步，灌輸財務規劃的知識，好讓子女日後管理財富，但當面對制定財富轉移計劃的過程時，他們卻無法實施正確的策略來幫助繼承人接收產業，繼而管理財產，令財富增值。

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克服障礙 未雨綢繆方為上策

妥善的遺產規劃，也是高淨值人士進行家族傳承的方式之一。實際上，美國有超過40%成年人並無訂立書面遺囑。在英國，這一數字高達60%；在中國，2.2億老年人當中，未有訂立遺囑的比例估計高達99% 。

避談此話題的理由眾多，其中一個主要原因是這個話題讓人不安。同時，預期壽命延長、21世紀醫學昌明、私人醫保以及舒適的生活使大家延遲作出規劃。雖然推遲決定屬人之常情，但未雨綢繆方為上策，此舉將有助提高透明度、增進彼此了解並促進和諧。

在經濟不確定的時期，高淨值人士更需要未雨綢繆，通過坦誠開放的溝通，及早籌劃和整體財富管理，才能迴避風險，讓財富可以順利傳承。

【關於作者】

分享私人銀行業的未來發展趨勢，深入淺出地帶出財富管理及智慧傳承的規劃藍圖，以及家族企業可持續經營的實踐策略，並探討如何透過不同產品及解決方案，以滿足包括資產增值、世代傳承、新世代思維、慈善公益、家族辦公室、信託基金等需求。