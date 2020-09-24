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中美角力如美日貿易戰？5個角度分析為何中國不會陷入日式衰落

理財學堂 12:12 2020/09/24

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中美角力如美日貿易戰？5個角度分析為何中國不會陷入日式衰落

五、中國力推科技產業發展  

第五，科技產業是主宰一國未來興衰的關鍵，也將成為中國突圍的缺口。大數據、人工智能、5G通訊技術等，均是未來經濟增長的強大引擎，乃兵家搶佔的高地，這也解釋了為何特朗普急於重鎚打擊中國科企，遏抑中國在5G專利技術領域的優勢。

因此，美國從5G核心的晶片供應、華企融資渠道，以致人才及技術交流等均大力封殺。可是，中國亦不會不明箇中道理而束手就擒。觀乎雙方博弈，當前中國明顯處於劣勢，缺乏高端晶片製造能力，每年進口逾3,000億美元的集成電路，卻讓美國手握技術及貨源供應咽喉。中國政府當然亦意識到國家軟肋，因此據報已將半導體產業正式納入「十四▪五規劃」，傾國家之力投資10萬億元人民幣，扶持晶片研發、人才培育及企業創新等。

事實上，新興科技產業已成為未來經濟發展的基石，近年中國推行的「大眾創業萬眾創新」漸見成效，據國家統計局披露，去年成功培育科企料達16萬家，年增14.8%，而創業板及新三板上市公司在2019年已經達到9744家，5年時間翻了近四倍。另一方面，去年電子商務交易額34.8萬億元人民幣，增長10.1%，網購銷售額亦飆升16.5%。由此可見，新興消費蓬勃發展已撐起中國經濟的可持續發展。

綜觀美日及美中這兩場大國崛起之爭，雖然許多情景似曾相識，但結局相信會大不同。我們大概可從肇起背景、政經關係、市場規模、國家意志力、解決經濟問題的能力，以及中國未來經濟亮點分析而作出判斷。

中日治國手法各不同，成為貿易戰致勝關鍵？【上一頁

撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

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