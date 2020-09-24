▲ 主動應對疫情 從健康和保障着手

新冠病毒疫情持續至今已接近9個月，影響範圍廣泛，加上疫情反反覆覆，的確為普羅大眾帶來不安和困擾。不過，港人向來以擁有堅毅、強韌的精神見稱，過去面對種種挑戰都能順利過度，甚至轉危為機。

本港第三波疫情稍為緩和，而全港中小學亦在今周開始分階段復課。雖然未知疫情何時告一段落，但最近宏利一項市場調查發現，在疫情影響下，市民開始更關注自己的健康狀況及保障。

疫情爆發期間 維持個人健康

宏利早前在八個亞洲市場進行了一項市場調查，訪問了2,400位持有保單的人士，包括在香港的300位受訪者，以了解疫情對各地經濟、個人財富以及投保習慣的長期影響。

調查發現，自新冠病毒疫情爆發以來，本港受訪人士當中有35%表示已找到提升健康的方法，另有31%開始跟進自己的心理健康狀況。由此可見，市民的健康意識正不斷提升，個人生活習慣的改變亦對身心更健康。的確，近年愈來愈多人愛上跑步、行山、練瑜伽，藉此鍛鍊身體，這是非常好的現象。

根據香港政府的最新公布，本港人口老化情況持續，於2039年長者人口比例預計佔33.3%，而長者人口最少有30年會維持超過250萬。人口老化會導致醫療服務需求日增，加上醫療費用上漲，港人更要認真思考醫療保障的問題。根據世界銀行的數據，在過去20年間，整個亞洲的醫療成本大幅上升接近500%。香港方面，在2018年至2019年間，香港的每年人均醫療開支為23,815港元，加起來相當於本地生產總值的6.2%。

港人應思考醫療保障需要

亞洲區内有62%已購買保險的受訪者表示，有意在未來6至18個月內購買新的保險產品。相對亞洲其他市場（例如印尼或菲律賓），香港儘管擁有相當高的投保率，但仍有48%的受訪者表示有意增加保障。香港受訪人士有意投保的首三類保險產品分別為危疾（17%）、住院保險（17%）及康健保險（19%）。

從調查可見，港人意識到癌症、心臟病等危疾相當普遍而且常會復發，危疾除了為病人及其家屬帶來嚴重的健康問題外，醫療和住院費用上漲亦可能構成沉重的經濟負擔。

新冠病毒就如2003年沙士一樣，其嚴重性不下於危疾。面對突如其來的未知疾病，我們並非完全束手無策，至少可以從兩方面着手：

第一，市民要繼續注重健康，保持活力；即使在家工作，也可以多做簡單家居運動，並注重健康飲食。

第二，大家應為自己及家人尋找切合所需的醫療或危疾保障，以減少疾病所帶來的健康及財務風險。