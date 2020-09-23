【我要做業主】大學未畢業靠兼職儲10萬　與母合資購居屋轉手賺近百萬25歲升級成為私樓業主

▲ 【我要做業主】「後生仔」打工儲10萬元首期 與母合資買居屋 轉手即賺近100萬元 -

TVB節目《我要做業主》周日（20日）播出最後一集，訪問到《#後生仔傾吓偈》主持之一馬景華（Kelvin），他20歲時大學未畢業時已經首次置業，當時他打幾份兼職儲到10萬元，獲得母親資助10萬元，合共以20萬首期購入天水圍居屋天麗苑。持貨3年後，他將居屋轉手賣出賺近100萬元，再與母親合資購買位於白石角新居，令他25歲已升級成為私樓業主。

20歲首次置業 與母合資買居屋

現年25歲的Kelvin在節目中分享他的置業故事，他首次置業時正就讀大學尚未畢業，在學期間已經靠打幾份兼職，包括沖咖啡、送外賣和港鐵管理秩序等，儲到約10萬元的首期。其後他與母親合資湊夠20萬元首期，做9成按揭，於2015年購入位於天水圍被公屋包圍、1997年落成的單棟居屋天麗苑。

在20歲時已上車做業主，他形容，當時需要與母親合資才能上車，曾感到慚愧，幸得母親獲鼓勵，指「出面好多人畀埋首期都唔敢供，你肯供（我）應該開心啦！」。

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▲ Kelvin 25歲已升級成為私樓業主。(圖片：《我要做業主》截圖)

放租3年後轉手 獲利近100萬元

他又指，天麗苑地理位置及間隔不是他心目中的理想居所，但認為是一個投資機會，認為就算樓市跌變負資產，都可以有個安樂窩。Kelvin其後將單位放租，租金回報約7、8000元，回報約4厘多。放租3年後，他將居屋轉手賣出獲利近100萬元，在25歲時已賺到人生的第一桶金。他形容，「當時見到（戶口）有7位數字，終於有第一桶金，真係好開心。」

樓換樓升級成私樓業主

投資物業獲利後，Kelvin與母親乘勝追擊，再度合資購買價值570萬元的白石角新居，Kelvin母親為了減輕他的供款壓力，選擇6成按揭，月供約13,000元，令Kelvin成功升級為私樓業主。

談到成功置業的心得，Kelvin建議年輕人可留意比較舊或小的單位，邊供款邊存錢，等到樓價上升再換大單位。

▲ Kelvin與母親乘勝追擊，再度合資購買價值570萬元的白石角新居。(圖片：《我要做業主》截圖)

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專家：無父母資助 可投資累積首期資金

大學生收入不穩就入市，會否承受太大風險？認可理財策劃師林昶恆（Alvin）認為，Kelvin的個案以9成按揭買入200萬元的居屋，估計他的按揭年期為30年，即每月供款約1萬元。他認為，在供款初期，或會為收入不穩定的大學生帶來壓力，或需與家人商討分擔供款的開支。由於Kelvin選擇將單位出租，有穩定的收入，故問題不大。

若大學生有幸獲父母資助，在未有經濟能力之下，應否把握難得的機會「上車」置業？Alvin建議，除了要考慮個人將來的收入及供款能力外，也要顧及父母的財政狀況，以免遇上供款困難時，一家人難以應對。此外，他提醒，在父母資助置業後，作為子女應同時投保人壽保險，倘自己不幸身故，亦能為父母提供財務保障。

他又指，現時大學生難以用儲蓄的方式累積首期，建議以投資入手，可從月供基金或股票入手，其門檻較低，較易起步。

責任編輯：李瑩