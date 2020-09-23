▲ 虛擬保險保泰人壽推「Bowtie危疾保」

虛擬保險保泰人壽（Bowtie）今日（23日）宣布，於自願醫保核心產品外，正式推出「Bowtie危疾保」。危疾保不含投資或儲蓄成分，客戶可直接網上投保及索償，無需驗身，免除保險中介人費用，保證每年自動續保至85歲。

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「Bowtie危疾保」不含投資或儲蓄成分，客戶可直接網上投保及索償，無需驗身，免除保險中介人費用，保證每年自動續保至85歲。以25歲投保100萬元保額為例，非吸煙男士的標準保費為每月68元；而非吸煙女士則為每月86元。

除了「末期疾病」、「永久完全殘障」及「不能獨立生活」以外，危疾保更首設「重大醫療情況」，在已列明危疾以外提供額外保障。若確診於保單條款已列明危疾，或符合任何一個安全網內的情況，即可獲100%保額作賠償保障。同時，在投保人患上根據保單定義的受保危疾時，公司將提供一筆過賠償保障，以替代工作收入或應付治療期間及往後的額外生活開支。

公司指，產品以英國、新加坡及台灣三地保險業組織的危疾標準為藍本，並主動於網站清晰列出各種受保危疾的定義；嚴選38種危疾，當中7種包括癌症、冠狀動脈搭橋手術、心臟病、中風、腎衰竭及良性腦腫瘤，已涵蓋超過97%過往危疾保險索償個案的常見疾病。Bowtie亦承保其餘3%中較常見的31種危疾或情況，令整體涵蓋超過98%的索償個案。

責任編輯：曹佩鈞