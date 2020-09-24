▲ 中美角力如美日貿易戰？5個角度分析為何中國不會陷入日式衰落 -

三、中國人口龐大 經濟活力不容忽視

第三，從市場規模及經濟活力看，中國14億人口，幅員遼闊，內地市場有足夠深度及廣度支撐經濟持續發展，去年社會消費品零售總額高達41.2萬億元人民幣，日本根本望塵莫及。縱使在疫情打擊下，中國經濟率先復活，市場銷售明顯回升，今年次季零售總額達9.4萬億元人民幣，比首季增加近兩成。

至於次季GDP則更達25萬億元人民幣，按季增11.5%，擺脫了首季的負增長，而7、8月份大部分數據指標均持續向好，反映整體動力充沛，具備復甦的能力及基礎。相反，同期美日GDP以次季折合成年率分別劇減32.9%和27.8%，在此消彼長下，中國經濟儼如鶴立雞群，與美國差距進一步拉近，面對狙擊也就更有底氣。

四、中國政府執行力高 積極開放金融



第四，中國衰敗論者往往將中國債務、殭屍企業、地產泡沫及人口老化等與日本相提並論。不過，我們要留意的是中日兩國政府解決問題的能力。無可否認，早年日本政府因治國無方，首相及內閣替換頻迭，形成惡性循環。縱使近年强推所謂的「安倍經濟學」，可惜三支箭依然鎩羽而歸，功敗垂成。

反觀中國執行力較強，政策可連貫推行，透過內部持續改革，控制量寬、企業去槓桿、債轉股、活化民間資金等，基本紓緩了相關問題。而中國靈活推行的因地制宜房策，遏抑投機炒賣，擠出泡沫，一定程度上也緩解了爆破危機。無疑，中國已過了人口紅利期，趨向老齡化，面對整體勞動力下降、工資成本上漲等問題。

此外，中國一方面繼續開放金融政策，吸引外資，並堅持滙率改革，人民幣相對穩定，作為國際儲備及交易的地位也逐步提升；另方面，近期鼓吹的「雙循環」，對內提振需求，對外强化多元化貿易，成效有待檢證，但只要政策走對路，並落實貫徹執行，相信中國絕對有機會避免走上日本經濟敗落的險境。

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