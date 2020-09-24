▲ 中美角力如美日貿易戰？5個角度分析為何中國不會陷入日式衰落 -

當前投資市場動盪，疫情反覆重挫各國經濟，尤以兩大經濟體中美角力，全方位對壘交鋒，對於處在夾縫的中港投資者長遠影響更甚。究竟在這場所謂21世紀「誰當老大」的大國博弈，中國經濟會否如上世紀7、80年代的日本，面對美國步步進逼，極限施壓下敗陣崩潰？

美日與中美經濟衝突 源於美國地位受挑戰



回看美日及中美經濟全面衝突，雖時隔40年，但觸發美國揮起貿易、金融以及科技戰大棒的核心因素，在於美國無法接受霸主地位遭遇挑戰，部分科技領先產業被超越。每年巨額的貿易逆差更是雙方爭拗的焦點，由當時美日的300多億美元，以至當今中國的3,000多億美元，美國一句「不公平貿易」，最終成為美國開打關稅戰的藉口，進而科技全面封殺，以及金融戰等。無疑，今昔中日面對的戰況相似，但中國經濟未必如坊間擔憂的一樣，陷入日式衰退。

一、美中產業相互依附 中國國力具抗擊力



首先，日本經濟雖曾晉身全球第二，實質體量卻不可與中國同日而語。中國去年GDP達14.34萬億美元，相當美國GDP的67%，而日本去年GDP則僅5.08萬億美元，80年代日美GDP比重亦只約32%。另方面，企業生產鏈全球化融合加深，美中產業相互依附程度遠高於往昔的美日，雖然特朗普威脅美中經濟脱鈎，不過中國綜合國力亦非吳下阿蒙，現已更具抗擊能力，可抵禦風險大大提升。

二、中國國策自主 「廣場協議」前車可鑑



其次，美日政治關係與美中截然不同。美日乃同盟國，日本猶如附庸，經濟政策自然處處受制約。相反，中國奉行獨立外交，國策自主，也就毋須事事聽令屈從於美國，據理力爭，全面抗衡，成為持續兩年的中美角力寫照。事實上，日本經濟墮入「迷失二十年」，關鍵肇於80年代中在美國促使之下簽署由美國主導的「廣場協議」（The Plaza Accord），在五國政府聯手干預滙市下，促使美元貶值、日圓升值。其後，日本採取積極量寬政策，刺激內需以紓緩出口壓力，但卻因此造成資產泡沬，最後經濟爆煲，一沉不起。有謂前車可鑑，筆者相信中國應會設法避免重蹈覆轍。

中日治國手法各不同，成為貿易戰致勝關鍵？【下一頁】