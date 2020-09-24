  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 12:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中美角力如美日貿易戰？5個角度分析為何中國不會陷入日式衰落

博客 12:12 2020/09/24

分享：

中美角力如美日貿易戰？5個角度分析為何中國不會陷入日式衰落 -

當前投資市場動盪，疫情反覆重挫各國經濟，尤以兩大經濟體中美角力，全方位對壘交鋒，對於處在夾縫的中港投資者長遠影響更甚。究竟在這場所謂21世紀「誰當老大」的大國博弈，中國經濟會否如上世紀7、80年代的日本，面對美國步步進逼，極限施壓下敗陣崩潰？

美日與中美經濟衝突　源於美國地位受挑戰

回看美日及中美經濟全面衝突，雖時隔40年，但觸發美國揮起貿易、金融以及科技戰大棒的核心因素，在於美國無法接受霸主地位遭遇挑戰，部分科技領先產業被超越。每年巨額的貿易逆差更是雙方爭拗的焦點，由當時美日的300多億美元，以至當今中國的3,000多億美元，美國一句「不公平貿易」，最終成為美國開打關稅戰的藉口，進而科技全面封殺，以及金融戰等。無疑，今昔中日面對的戰況相似，但中國經濟未必如坊間擔憂的一樣，陷入日式衰退。

一、美中產業相互依附　中國國力具抗擊力 

首先，日本經濟雖曾晉身全球第二，實質體量卻不可與中國同日而語。中國去年GDP達14.34萬億美元，相當美國GDP的67%，而日本去年GDP則僅5.08萬億美元，80年代日美GDP比重亦只約32%。另方面，企業生產鏈全球化融合加深，美中產業相互依附程度遠高於往昔的美日，雖然特朗普威脅美中經濟脱鈎，不過中國綜合國力亦非吳下阿蒙，現已更具抗擊能力，可抵禦風險大大提升。

二、中國國策自主　「廣場協議」前車可鑑　

其次，美日政治關係與美中截然不同。美日乃同盟國，日本猶如附庸，經濟政策自然處處受制約。相反，中國奉行獨立外交，國策自主，也就毋須事事聽令屈從於美國，據理力爭，全面抗衡，成為持續兩年的中美角力寫照。事實上，日本經濟墮入「迷失二十年」，關鍵肇於80年代中在美國促使之下簽署由美國主導的「廣場協議」（The Plaza Accord），在五國政府聯手干預滙市下，促使美元貶值、日圓升值。其後，日本採取積極量寬政策，刺激內需以紓緩出口壓力，但卻因此造成資產泡沬，最後經濟爆煲，一沉不起。有謂前車可鑑，筆者相信中國應會設法避免重蹈覆轍。

中日治國手法各不同，成為貿易戰致勝關鍵？【下一頁

撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

相關文章

【貧富懸殊】美國貧富懸殊G7集團中最嚴重　總統特朗普能否連任還看年輕人一票
2020/09/11
【貧富懸殊】美國貧富懸殊G7集團中最嚴重　總統特朗普能否連任還看年輕人一票
【理財學堂】美國長期低息環境　實際有何影響？
2020/09/21
【理財學堂】美國長期低息環境　實際有何影響？
【美國科技股】巴菲特都青睞入股　一隻潛力倍升的雲端新股
2020/09/22
【美國科技股】巴菲特都青睞入股　一隻潛力倍升的雲端新股
【美元走勢】美元短綫已見底？留意本周美國聯儲局對通脹看法
2020/09/22
【美元走勢】美元短綫已見底？留意本周美國聯儲局對通脹看法
外交 政治 貿易戰 經濟 中國 日本 美國

下一篇文章

坦誠對話是財富傳承的基礎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 限價盤同市價盤有何不同？投資美股前先要學識交易指令
限價盤同市價盤有何不同？投資美股前先要學識交易指令
博客 - yuu如何令恒生Enjoy卡主角變配角？甚至隨時被易角？
yuu如何令恒生Enjoy卡主角變配角？甚至隨時被易角？
勞力士2020年新錶全登場　推水鬼Submariner盲十黑十綠圈優化版
勞力士2020年新錶全登場　推水鬼Submariner盲十黑十綠圈優化版
博客 - 【收息股】長和還適合長揸收息嗎？投資者3個不同部署
【收息股】長和還適合長揸收息嗎？投資者3個不同部署
「新蝙蝠俠」+「蜘蛛仔」+「寒冬戰士」正邪對決　Netflix電影《神棄之地》 惡念籠罩
「新蝙蝠俠」+「蜘蛛仔」+「寒冬戰士」正邪對決　Netflix電影《神棄之地》 惡念籠罩
Common Projects白球鞋全球熱賣　透明版大玩解構意念
Common Projects白球鞋全球熱賣　透明版大玩解構意念