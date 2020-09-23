【Staycation】中秋節5間酒店住宿優惠　2人食+住低至750元起

下星期就是中秋節，今年中秋節剛好碰上國慶，學生及部分打工仔都可以連同周末連放4日假期。以往若遇上長周末，不少人都會選擇來個短旅行，不過今年因為疫情，若不外遊的話Staycation亦是不錯選擇。本港有多間酒店推出中秋節住宿優惠，最平2人住宿連用膳只需750元。

惟需注意，入住酒店時需緊記遵守有關防疫措施，包括4人限聚令及戴口罩等。

月餅優惠一覽，請到【下一頁】

麗豪酒店：2人高級豪華客房750元起

麗豪酒店推出「月滿 • 月圓」中秋住宿計劃，雙人高級豪華客房只需750元，更包括意廊外賣美食、免費中秋燈籠及可以免費延遲退房至下午4時。此外，酒店3樓的共享空間更設有賞秋品月、猜燈謎活動，讓住客可以感受傳統節日氣氛。若預訂豪華套房，更可獲贈位元堂破壁靈芝孢子60粒裝。

價錢（已包括加一服務費）：

高級豪華客房－750元（2人）

特選豪華客房－1,050元（3人）

四人客房－1,250元（4人）

豪華套房－1,550元（3人）

客房 x 意廊外賣美饌：

一款沙律/小食 脆香薯條混芝士

水牛城香辣炸雞翼

燒雞凱撒沙律 兩款主菜 松露蘑菇雞肉意大利飯

卡邦尼白汁煙肉意粉

海鮮龍蝦汁闊條麵

蒜香辣蝦天使麵

意大利芝士番茄薄餅（8吋）

意式辣肉腸薄餅（8吋）

大蝦帶子薄餅（8吋）

巴馬火腿無花果薄餅（8吋） 精選是日餐湯或指定汽水一罐

預訂日期：由即日起至10月3日

入住日期：9月30日至10月3日

地址：香港沙田大涌橋路34-36號

預訂／查詢：2132 1111／stay@riverside.regalhotel.com／預訂網站

帝京酒店：客房每晚1,200元起

由即日起至10月4日，帝京酒店特別推出中秋住宿計劃，客房每晚1,200元起，另收加一服務費。收費包括入住帝京酒店客房一晚、免費於帝京軒享用「鮮味.慶中秋」晚市套餐（兩位用）、生果盤乙個、紅酒乙支。此外，住客更可於客房內免費觀賞任何收費電影頻道、使用房間無綫及寬帶上網服務以及本地電話通話服務及豁免電話卡接駁服務費。

預訂／查詢：2928 8822／inquiry@royalplaza.com.hk／預訂網站

城景國際：尊貴客房900元起

由即日起至10月3日，城景國際中秋節住宿優惠900元起即可入住雙人尊貴客房1晚。此外，住客更可於客房內品嚐西式晚餐（2位用），並享用免費葡萄汽酒1支及流心奶黃月餅一盒。同時，酒店更延長退房時間至下午2時，須視乎客房供應情況而定。

地址：香港九龍窩打老道23號

預訂／查詢：2783 3888／INFO@THECITYVIEW.COM.HK／預訂網站

九龍香格里拉酒店：3晚房價1,899元起

九龍香格里拉酒店推出「中秋周末住宿禮遇」，提前預訂9月27日至10月4日期間的住宿，3晚房價只需1,899元起。此外，預訂時須使用信用卡預付入住期間的全額房費，並需於登記入住時出示預訂時所使用的信用卡。

地址：香港九龍尖沙咀東麼地道64號

預訂／查詢：2721 2111／預訂網站

北角海逸酒店：尊貴山景客房每晚900元

北角海逸酒店推出中秋節「買二送一」度假住宿優惠，預訂兩晚住宿，即額外獲贈一晚住宿。客人於10月1至4日入住，可免費於客房內享用晚餐或兩位自助晚餐（一次）、兩位每日早晨套餐。此外，更可免費於中午12時提前入住及延遲退房至下午3時正，需視乎訂房時供應情況而定。住客亦可免費使用游泳池和健身中心，惟須按供應情況而定。

價錢（另收加一服務費）：

尊貴山景客房－每房每晚900元

尊貴海景客房－每房每晚980​元

▲ 尊貴山景客房

地址：香港北角英皇道665號

預訂／查詢：2187 8888／enquiry.hpnp@harbour-plaza.com／預訂網站

責任編輯：曹佩鈞