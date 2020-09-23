▲ 限價盤同市價盤有何不同？投資美股前先要學識交易指令

即使在同一時間發出的買賣指令，股票成交價格會因為交易指令而有所不同！交易指令的概念和原理往往難倒不少投資新手，但其實它們並沒有想像中複雜，開始投資前先要讀懂這篇交易指令教學，令你投資事半功倍。

交易指令將決定你何時以及如何買入或出售股票，最重要的是，它會影響交易價格。選擇哪種訂單取決於你的投資策略和風格、及當時的股價波幅。

交易平台一般會提供多種交易指令，讓用戶按自己的投資策略和風格建立訂單指令。各交易平台支援的交易指令有所不同，以SoFi Hong Kong為例，美股市場提供市價盤、限價盤及限期盤。

當你交易美股時，可以下達多種不同種類的交易指令：

市價盤

如果你希望確保交易盡快成交，並且願意承受價格變動的風險，你可使用市價盤。

市價盤將以當時市場上提供的最合適價格成交。市價盤確保了交易的迅速性，但並不一定能保證股票為下單時的價格。這是因為價格或會在下單及完成交易期間波動。

市價盤是以當前市場價格立即執行的買賣指令。只要同時有賣家（買入盤）和買家（賣出盤）出現，市價盤便會隨即被執行。因此，市價盤適用於執行的確定性優先於執行價格的情況。市價盤是最簡單的買賣盤類型，但不提供價格保護，並且可能以遠低/高於當前價格的價格成交。你的帳戶可能沒有足夠的資金來結算，並導致負現金餘額。 請留意，市價盤只會在持續/主要交易時段內執行。

小知識：持續/主要交易時段 美股持續交易時段為美國東岸時間周一至周五9:30至16:00（美國公眾假期除外）。在持續交易時段，交易系統會按照買賣盤輸入系統的先後次序逐一對盤。較早時間輸入系統的買賣盤必須要完全執行，才可處理同等價格但較遲輸入的買賣盤。

限價盤

當你不想以超過特定價格購買股票時，應使用限價盤。限價盤與市價盤不同，因為該指令並不一定會立即執行，但你不用冒着以較高價格買入股票的風險。限價盤是以指定價格或較指定價格更好的價格買入或賣出股票的買賣指令。買入限價盤只能以指定或以下價格執行，賣出限價盤只能以指定或以上價格執行。但當你使用限價盤買賣，市場可能無法提供你期望成交的價格，交易將不會執行。

限期盤

如果你想以特定價格或低於該價格購買股票，並且需在指定日期之前執行，就應使用限期盤。這是一種有期限的限價盤。如果在指定的日期之前未完成訂單，該指令在到期時將自動從市場中移除。

止蝕盤

假設你購買的股票表現非常好，並希望維持下去，但你擔心價格或會下跌。為保護你的收益，你可以設立止蝕盤。止蝕盤會在股票下降到指定價格時觸發並出售股票，稱為止蝕價格。止蝕限價盤旨在限制投資者在投資上的損失或幫助投資者鞏固利潤。當股票按盤價下跌至或低於你指定的觸發價，止蝕限價盤才會被觸發執行。

請注意，止蝕限價盤可能於持續/主要交易時段以外時間觸發，但只會在持續/主要交易時段內執行。

【關於SoFi Hong Kong】

SoFi Hong Kong是香港$0佣金證券交易程式，同時是證監會持牌券商，平台提供零佣金、零平台費及零託管費交易。SoFi總部位於美國加州三藩市，是美國最大、發展最快的金融科技公司之一，全球有超過100萬位會員。