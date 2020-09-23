「新蝙蝠俠」+「蜘蛛仔」+「寒冬戰士」正邪對決　Netflix電影《神棄之地》 惡念籠罩

▲ Netflix電影《神棄之地》是少有地集當紅影星演出，題材卻不商業化的作品。

《TENET天能》（Tenet）男主角兼新「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland），再加上「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）的明星效應下，Netflix電影《神棄之地》（The Devil All The Time），推出不久即曾衝上香港排行榜首位。這齣得獎小說改編電影充斥暴力、黑暗人性，對觀眾來說不易入口，而對一班「超級英雄」影星來說，也是演技大挑戰。

▲ 羅拔柏迪臣飾演人面獸心的牧師，其邪氣演出以及那一口美國南方口音均引起話題。（劇照）



1：Marvel+ DC的超級卡士

《神棄之地》最耀眼的是卡士︰Marvel「蜘蛛俠」湯賀蘭、「寒冬戰士」施巴斯坦史丹，還有DC的全新「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣。此外，還有《小丑回魂》（It）的Bill Skarsgård、《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）的Mia Wasikowska等，雖然星光熠熠，但他們大都演邪惡或愚昧的角色，也因此離不開悲劇的命運。

▲ 「寒冬戰士」施巴斯坦史丹今回扮演狡猾警長，他特別為角色增肥而肚腩暴現。但原來此角原本屬意由「美國隊長」基斯伊雲斯演出。（劇照）

2：美國隊長推薦寒冬戰士演出

施巴斯坦史丹飾演的狡猾警長Lee Bodecker一角，製作人原屬意由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）演出，但他因為沒有檔期而推薦好友「寒冬戰士」頂上。

▲ 湯賀蘭雖然是男主角，但他飾演的青年版Arvin，在電影開始了46分鐘才出場。（劇照）

3：原作者為電影旁白

本片由美國獨立導演Antonio Campos編導，改編自Donald Ray Pollock於2011年出版的同名得獎小說，講述二戰到1960年代，俄亥俄州的偏僻地區發生連串懸疑命案。主角Arvin的爸爸在戰場上看見同袍淒慘的死狀，加上愛妻病逝，令他尋求宗教力量，卻走火入魔，救不了妻子，自己也陷入瘋狂然後自殺。

▲ Bill Skarsgård飾演Arvin爸爸Willard Russell。他受過二戰洗禮，回家後希望從宗教得到救贖卻走火入魔。（劇照）

小鎮還有一對專殺順風車客的變態夫妻，以及以神之名誘騙少女信徒的牧師，跟Arvin青梅竹馬的Lenora，因為跟牧師發生性行為而意外懷孕，羞愧自殺。Arvin決心復仇，單人匹馬對抗邪惡力量。電影一如小說，緊扣信仰、暴力、墮落及恐懼的主題，瀰漫黑色、沉鬱之感。

▲ 曾演《猿人爭霸戰：猩凶崛起》的澳洲演員Jason Clarke和美國女演員Riley Keough合演變態罪犯，後者是貓王皮禮士利的孫女。（劇照）



電影由旁白講故事，是否畫蛇添足見仁見智，不過旁白者原來是原著小說作者Donald Ray Pollock，他肯為電影獻聲，也可見他對此片的重視。事實是故事發生的地方Knockemstiff，正是他的家鄉。

4：羅拔柏迪臣邪氣逼人

「蜘蛛俠」向來都不主張殺人，但戲中的Arvin為好友復仇，被迫走上暴力之路。湯賀蘭早前接受外媒訪問時，就說以往並不會接拍這類電影，今次他是信任導演才會跨過心理關口接演，而這個角色對他來說也是一個突破。

▲ 湯賀蘭和羅拔柏迪臣在教堂內的對峙戲，劇力逼人。（劇照）

相反，羅拔柏迪臣近年拍了大量獨立片，演過不少怪雞人物、無恥之徒，今回他不只秘密苦練一口美國南方口音，令人讚歎，他飾演的賤格牧師更是絕頂厭惡。Antonio Campos大讚他演出時毫無包袱，才令這個角色在眾多人物中顯得如此突出。相對《吸血新世紀》（Twilight）時期，羅拔的演技已進步驚人，令人更加期待他在全新《蝙蝠俠》（The Batman）電影的演出。

（《神棄之地》已於Netflix上架）



