【黃金走勢】金價昨重挫逾2% 黃金已失去避險功能？

歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情，引發再次實拖封鎖措施的擔憂，全球避險情勢升溫，周一（21日）環球股市普遍見紅，資金流向美元，但黃金價格亦同時急挫，跌51.5美元或2.6%，每盎司收報1910.60美元，跌至兩個月來的最低水平。黃金已失去避險的功能了？

《Marketwatch》引述分析師指出，由於確診病例激增，各種限制措施恐再次被啟動，加上美國新一輪紓困方案的不確定性，使全球股市再現拋售潮。

美國外滙經紀商Oanda高級市場分析師Craig Erlam指出，黃金再次在這些危險時期無法提供避險功能，反而是美元走高，進一步對黃金及大宗商品市場造成壓力。美滙指數昨日上升0.8%至93.64，現價報約93.56。

Gold Newsletter編輯Brien Lundin表示，美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）病逝，預計將引起美國政壇上的一股混亂，導致金融市場下跌，但這種地緣政治風險通常很快就會過去，不會對市場帶來長期影響。

Lundin指出，由於未來幾周的政局不確定性，美聯儲勢必提出必要的刺激方案來支撐市場。他又補充，未來仍是寬鬆的貨幣政策，今次將是買入黃金的機會。

現價黃金每盎司報約1911.75美元。

責任編輯︰陳啟昌