凡購買Sharetea歇腳亭飲品 可以半價加購配料 消費錦囊 10:30 2020/09/23 分享： 凡於Sharetea歇腳亭購買飲品，即可享半價加料優惠。 由9月21日至10月31日，全綫Sharetea歇腳亭推出半價加料優惠。凡購買任何飲品，即可以半價加配料。原價$4一份大珍珠/細珍珠，現時只需要$2。 分店一覽 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 會員限定！Pacific Coffee秋季楓糖特飲買一送一 今日 會員限定！Pacific Coffee秋季楓糖特飲買一送一 【迪士尼重開】迪士尼樂園9月25日重開推3大優惠 1日門票買二送一 2020/09/22 【迪士尼重開】迪士尼樂園9月25日重開推3大優惠 1日門票買二送一 Luna Cake網店 雙層芝士月餅 買1送1 2020/09/22 Luna Cake網店 雙層芝士月餅 買1送1 J.CO Donuts & Coffee買半打冬甩送$20現金券 2020/09/22 J.CO Donuts & Coffee買半打冬甩送$20現金券 丸·茶手作葵涌廣場店 每日6時後光顧可享8折 2020/09/21 丸·茶手作葵涌廣場店 每日6時後光顧可享8折 著數優惠