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凡購買Sharetea歇腳亭飲品　可以半價加購配料

消費錦囊 10:30 2020/09/23

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凡於Sharetea歇腳亭購買飲品，即可享半價加料優惠。

由9月21日至10月31日，全綫Sharetea歇腳亭推出半價加料優惠。凡購買任何飲品，即可以半價加配料。原價$4一份大珍珠/細珍珠，現時只需要$2。

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撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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