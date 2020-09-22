▲ 【滙豐股價】憧憬滙豐未來恢復派息撈底？ 沈振盈：有信心跌見25元 唔值博！ -

滙豐 （00005） 收報28.7元，全日曾低見28.3元，逼近世紀供股價28元。不少散戶仍心繫滙豐，股價連日下挫引起股民熱話，有網民早於去年8月看淡滙豐，最淡目標價低至5元。「沈大師」沈振盈點睇滙豐未來走勢？最淡的目標價是多少？

沈振盈：很有信心會跌至25元

滙豐股價近日受累多個負面消息，被傳出將會列入內地的「不可靠實體清單」，兼捲入「龐氏騙局」，涉嫌容許屬投資騙局的8,000萬美元資金轉移。訊匯證券行政總裁沈振盈認為，短綫影響滙豐股價走勢的負面因素已逐漸浮現，相信未來會有短期的技術性反彈，惟目前市場及投資者均看淡滙豐的前景，未有利好因素，走勢並不樂觀。

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對於滙豐股價已逼近世紀供股價28元，沈振盈認為供股價已是10多年前的水平，其參考價值不大。他分析指，滙豐短期受負面消息拖累，加上市場普遍看淡，他稱：「很有信心未來滙豐股價會跌至25元。」惟只是第一站的目標價，相信未來仍有機會再下試25元以下的水平，會否看得更淡仍要取決於本港第3、4季的經濟數據。

縱然滙豐走勢未明朗，不少投資者仍未心死，千人操買盤出現，於滙豐28元排隊撈底。沈振盈認為，若憧憬未來恢復派息，按照現時滙豐的基本面分析，長綫而言卻不值得一博。若以收息為主，他認為電訊盈科 （00008） 派息穩定屬更好選擇；若要博股價反彈，他則認為阿里巴巴 （01688） 現價跌至260元水平，已漸靠穩，目前水平落後其他科技股，未來會有反彈空間。

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記者：李瑩