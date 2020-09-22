  • 29°C
香港時間 : 2020922日 (二) 19:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐股價】憧憬滙豐未來恢復派息撈底？　沈振盈：有信心跌見25元　唔值博！

理財學堂 18:24 2020/09/22

分享：

【滙豐股價】憧憬滙豐未來恢復派息撈底？　沈振盈：有信心跌見25元　唔值博！ -

滙豐 （00005） 收報28.7元，全日曾低見28.3元，逼近世紀供股價28元。不少散戶仍心繫滙豐，股價連日下挫引起股民熱話，有網民早於去年8月看淡滙豐，最淡目標價低至5元。「沈大師」沈振盈點睇滙豐未來走勢？最淡的目標價是多少？

沈振盈：很有信心會跌至25元

滙豐股價近日受累多個負面消息，被傳出將會列入內地的「不可靠實體清單」，兼捲入「龐氏騙局」，涉嫌容許屬投資騙局的8,000萬美元資金轉移。訊匯證券行政總裁沈振盈認為，短綫影響滙豐股價走勢的負面因素已逐漸浮現，相信未來會有短期的技術性反彈，惟目前市場及投資者均看淡滙豐的前景，未有利好因素，走勢並不樂觀。

網民All-in滙豐損失慘重？專家點睇？【下一頁

對於滙豐股價已逼近世紀供股價28元，沈振盈認為供股價已是10多年前的水平，其參考價值不大。他分析指，滙豐短期受負面消息拖累，加上市場普遍看淡，他稱：「很有信心未來滙豐股價會跌至25元。」惟只是第一站的目標價，相信未來仍有機會再下試25元以下的水平，會否看得更淡仍要取決於本港第3、4季的經濟數據。

縱然滙豐走勢未明朗，不少投資者仍未心死，千人操買盤出現，於滙豐28元排隊撈底。沈振盈認為，若憧憬未來恢復派息，按照現時滙豐的基本面分析，長綫而言卻不值得一博。若以收息為主，他認為電訊盈科 （00008） 派息穩定屬更好選擇；若要博股價反彈，他則認為阿里巴巴 （01688） 現價跌至260元水平，已漸靠穩，目前水平落後其他科技股，未來會有反彈空間。

林盛斌Bob 40元買滙豐自嘲「坐艇」【下一頁

記者：李瑩

欄名 : 理財學堂

相關文章

【收息股】內銀股息率吸引　但股價難大漲
2020/09/18
【收息股】內銀股息率吸引　但股價難大漲
【退休規劃】退休投資組合必備　值得買入長揸的3隻優質股（一）
2020/09/18
【退休規劃】退休投資組合必備　值得買入長揸的3隻優質股（一）
【收息股】長和還適合長揸收息嗎？投資者3個不同部署
2020/09/21
【收息股】長和還適合長揸收息嗎？投資者3個不同部署
【滙豐股價】24歲仔All-in「5號仔」滙豐輸掉13萬元「唔敢同女友講」　理財專家：建議沽出一半或三分之二
2020/09/21
【滙豐股價】24歲仔All-in「5號仔」滙豐輸掉13萬元「唔敢同女友講」　理財專家：建議沽出一半或三分之二
【收息股】一隻月月派息的股票　更連續25年增加股息！
2020/09/21
【收息股】一隻月月派息的股票　更連續25年增加股息！

最新專欄文章 更多

【黃金走勢】金價昨重挫逾2% 黃金已失去避險功能？
今日
【黃金走勢】金價昨重挫逾2% 黃金已失去避險功能？
【理財學堂】美股會炒到2023年　背後原因話你知
2020/09/21
【理財學堂】美股會炒到2023年　背後原因話你知
【滙豐股價】All-in滙豐損失慘重？專家：一注獨贏策略不適合大部分人
2020/09/21
【滙豐股價】All-in滙豐損失慘重？專家：一注獨贏策略不適合大部分人
【滙豐股價】24歲仔All-in「5號仔」滙豐輸掉13萬元「唔敢同女友講」　理財專家：建議沽出一半或三分之二
2020/09/21
【滙豐股價】24歲仔All-in「5號仔」滙豐輸掉13萬元「唔敢同女友講」　理財專家：建議沽出一半或三分之二
【理財學堂】美國長期低息環境　實際有何影響？
2020/09/21
【理財學堂】美國長期低息環境　實際有何影響？
股票 經濟 沈振盈 供股 滙豐控股（00005） 目標價 撈底 撈貨 阿里巴巴

上一篇文章

低處未算低？專家料滙豐跌到呢個位……

下一篇文章

【美元走勢】美元短綫已見底？留意本周美國聯儲局對通脹看法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

今日理財筆記 - 網民All-in滙豐損失慘重　專家教路應否沽貨
網民All-in滙豐損失慘重　專家教路應否沽貨
【滙豐股價】All-in滙豐損失慘重？專家：一注獨贏策略不適合大部分人
【滙豐股價】All-in滙豐損失慘重？專家：一注獨贏策略不適合大部分人
【滙豐股價】24歲仔All-in「5號仔」滙豐輸掉13萬元「唔敢同女友講」　理財專家：建議沽出一半或三分之二
【滙豐股價】24歲仔All-in「5號仔」滙豐輸掉13萬元「唔敢同女友講」　理財專家：建議沽出一半或三分之二
【英鎊走勢】英鎊利淡因素多　專家：「鎊弱Yen強」無懸念
【英鎊走勢】英鎊利淡因素多　專家：「鎊弱Yen強」無懸念
理財StarTalk - 【滙豐股價】林盛斌Bob 40元買滙豐貼圖自嘲「坐艇」：希望在明天
【滙豐股價】林盛斌Bob 40元買滙豐貼圖自嘲「坐艇」：希望在明天
【理財學堂】美股會炒到2023年　背後原因話你知
【理財學堂】美股會炒到2023年　背後原因話你知