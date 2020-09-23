Common Projects白球鞋全球熱賣　透明版大玩解構意念

▲ 素來以白色示人的Common Projects，首次推出透明解構版球鞋。

球鞋是城市人現今的必備，當中又以白色球鞋最得人心，原因當然是白色球鞋易於配搭討好所致。因此，無論是adidas的Stan Smith又好、New Balance的1500型號都好，白色的它永遠不愁沒有銷量，而說到白色球鞋的表表者，又怎可能不說Common Projects呢？

▲ 長賣長有，最經典的白色Common Projects球鞋。（白色$3,490、黑色$3,390、灰色已售罄/圖片Kapok提供）

▲ 全新的一款Common Projects球鞋，用透明膠包裹著粗略的鞋身，好此道者不容錯過，備有男女裝可供選擇。（$3,490/圖片Kapok提供））

Common Projects於2004年由Peter Poopat 和 Flavio Girolami建立的美國品牌，設計上，鞋身去蕪存菁地將所有細節減去，只在鞋踭位置印上金色的編碼（前4字代表款式、中間代表尺碼、後4字代表顏色）。

▲ 鞋踭當然少不了簽名式的金色數字印記。（圖片Kapok提供）

▲ 可看見球鞋內部構造的設計，來自今年秋冬最新出品。（圖片Kapok提供）

但不要小覷無色無相的威力，正是因為它將簡約推到極致，令Common Projects成了跨國性的配飾品牌，到今日更發展到推出銀包和袋子等皮具，但說到底，球鞋才是品牌的命脈。

▲ 除了透明鞋面解構版，今年亦加推出了透明鞋底版。（$3,650/圖片Kapok提供）

在今年秋冬季裏的設計上更出現突破，推出一對包膠的球鞋，透明膠內可清楚看見球鞋內的構造，雖然這一種解構手法在時裝界屢見不鮮，但對Common Projects卻是向前邁向一大步，同時亦可吸納一批「時裝友」的垂青。

產品查詢：Kapok（2122 9730）