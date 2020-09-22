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【定期存款】用年息4.5厘吸客　虛擬銀行存款利息邊間最高一文睇晒

收息攻略 18:50 2020/09/22

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邊間定存年息高達4.5厘？虛擬銀行存息比拼

虛擬銀行陸續開業，更以高息定期存款或活期存款吸引存戶客。綜合各虛擬銀行提供資料，暫見年息4.5厘定期存款利息最高，存款上限為5萬元。有關優惠由匯立銀行（WeLab Bank）提供，優惠至10月9日，名額有限。

金管局去年發出8張虛擬銀行牌照，目前已經開業的虛銀有眾安銀行（ZA Bank）、天星銀行（Airstar）、匯立銀行（Welab Bank）、livi Bank及MOX Bank。

匯立銀行定存優惠

匯立銀行早前推出9.8厘高息定期存款優惠，惟因系統遇到負荷上的問題，最終煞停有關活動。匯立仍有其他迎新優惠，由即日起至10月9日，首1萬名新客戶首次參加GoSave2個月定存，可享年利率高達4.5厘，以上限5萬元計。

天星銀行首2萬存款享3.6厘

至於活期存款方面，就以天星銀行的3.6厘年息最為吸引 。於9月7日或之後成功開戶之天星銀行客戶，開戶日起1年內的首2萬港元活期存款享3.6厘年息；2萬至100萬港元享年息0.5厘；100萬以上享0.1厘。如果本金較多的話，或可考慮選用MOX bank，100萬港元或以下之活期存款可享年利率1厘，利息更會每日發放。

存款到虛擬銀行前要考慮甚麼因素【即睇

虛擬銀行 定期存款/活期存款年利率
匯立銀行
WeLab Bank		 由即日起至10月9日，首1萬名成功開戶之客戶，2個月GoSave定期存款可享高達4.5厘，以上限5萬元計
眾安銀行
ZA Bank		 50萬港元或以下活期存款享1厘；餘額則為0.01厘
livi bank 50萬港元或以下存款享0.5厘，餘額則為0.01厘
MOX bank 100萬港元或以下存款可享活期息1厘，利息每日發放
天星銀行
Airstar		 於9月7日或之後成功開戶，開戶日起1年內的首2萬港元活期存款享3.6厘

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 存款收息

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