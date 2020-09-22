巴曙松：全球金融大變局與資本市場發展的新動力（立即觀看）【系列四之四】

《香港經濟日報》App財金名家睿智理財講座，今次請來港交所（00388）董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松教授，與大家分析疫情與經貿摩擦下對全球及內地資本市場的影響、資本市場上漲的動力，香港如何捕捉新經濟發展動力。

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港股新股市場不難發現，不同年代上市的企業均有其特色，巴曙松指，如90年代的上市企業多為金融地產，1997年後的多為電訊、石油等企業。現時新經濟成發展新方向，巴曙松列出多項數據引證上市制度改革如何創造有利新經濟企業進入港股市場的條件和環境。

即使進行了上市制度改革，容許大中華公司在港第二上市，巴曙松強調，不是所有中概股都有條件到港作第二上市，香港重視的是優質高增長、創新的新經濟公司到港第二上市。

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