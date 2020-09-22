▲ 【理財學堂】中美角力牽動著金融市場形勢 一文看清誰佔上鋒

股市前景如何，先看清市場形勢。中國與美國兩個大國之間的關係劍拔弩張，牽動著金融市場走勢。特別是科技市場這個領域，誰奪得科技話事權，誰便能主宰天下。所以，要制定投資部署策略，也必須要掌握中美角力形勢。

美國為保霸主地位 無懼「開戰」打對手

2018年貿戰起，筆者已有文謂今次美國不是打錢，是打國運，是打美元帝國，今時發展，清楚指向此。

美國一方面啟動貿易戰，跟着又在香港搞局，但兩年下來，都不見效益，必然惱羞成怒。最終？又是那句，難免一戰，點打，在邊度打？

回看歷史，美國要保持其霸主地位，1980年是㩒死了日本東芝的半導體崛起，2000年是強吞了法國的阿爾斯通的核電科技，今時是先壓中興（00763），再打華為，怎料遇上個不要金、不要銀，卻是可吃苦、有遠見的任正非這硬漢子。

美國打華為犯低級錯誤 損人不利己

美國的舉動，更統一了中國領導層對發展半導體的決心。

今次特朗普打壓中國的電子工業犯了個低級錯誤，就是美國半導體和芯片的最大買家是中國，尤其是華為。不讓華為買美國半導體、芯片，你叫這些美國半導體，芯片公司食乜？近日納斯達克指數跌幅超道指、標普500，怎會無因。

AMD話，唔賣俾華為我破產；高通話，唔賣俾華為我跳樓（上兩個場景是筆者估），白宮就會又開綠燈。同樣甲骨文買Tik Tok會成事，是因為甲骨文老闆是特朗普支持者，出錢出力去助特朗普上次當選，金主要搵銀，怎能不批，不然今次競選尚有金？

至於微軟要出局，情理之內，因為蓋茨曾指摘特朗普害死美國半導體業。

美國大選前 料仍會對中國企業出手

在打唔死華為，特朗普一定要打打其他弱者，以挽回面子，阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、中芯（00981）、小米（01810），以至中興，都可以被拿出來祭旗，由現在至選前，都會時有「驚嚇」，投資者不準備特朗普是特無譜時，受苦的是自己。

自滙豐交回外滙基金管理權予特區政府，並走出鯉魚門時，筆者已指出，滙豐是國際孤兒仔，無主權國家會罩佢。結果單在美國，跟哥倫毒犯洗錢又被拉，次按又「揹」，跟中國佬洗錢又拉。

滙豐是國際孤兒仔

試問美國有哪家銀行不涉洗黑錢？但何解人家是靜雞雞被揭，你就揭上報紙頭條？朝中無人嘛！

孟晚舟案，無論你滙豐是正義還是二五，就算阿爺今日不將你放入甚麼甚麼的名單，國內大戶也要將錢移走，因為怕你初一之後又十五，死得。

上一段的意見，不是今時說，而是孟晚舟事後，筆者已為文指出，故今日滙豐之局是其來有漸，滙豐會見幾多，不估。除非有特殊情況，今後不再評滙豐。

【節錄：原文標題「圖說恒指」（收費文章）】