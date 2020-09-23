  • 31°C
香港時間 : 2020923日 (三) 14:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民英國】英國四分之一高收入人士為移民　年均收入逾128萬港元

歐洲 13:03 2020/09/23

分享：

【移民英國】英國四分之一高收入人士為移民　年均收入逾128萬港元 -

英國政府早前宣布「5+1」移民途徑，符合英國國民（海外）護照（BNO）申請資格的港人及其近親於明年1月起可申請特別簽證，留英5年後可申請定居及入籍。以往有不少專業人士擔心移民後，資歷不受認可，難找到如以往一般高薪的工作，但英國一項大學研究顯示，英國高收入人士當中，有近四分之一均為移民，而且在銀行業較為普遍。

據英國傳媒報道，華威大學（University of Warwick）發表研究報告，根據英國稅務與海關總署收集的匿名納稅申報表作分析。研究指出，英國目前約有52.5萬人的平均年收入高於12.8萬英鎊（約128.7萬港元），屬全國收入最高的1%人口，當中有近四分之一是成年後移居英國的移民。

英國邊個城市畢業生收入中位數最高？【下一頁

銀行業高收入移民比例高

研究也顯示，從事銀行業的高收入人士，每10人就有4人是移民，稅前的平均年收入約38.3萬英鎊（約385.5萬港元）；在英國醫院工作的高收入人士中，只有不到40%是移民，平均年收入為160,400英鎊（約159萬港元）。而從事互聯網行業的工作中，高收入人士中有51%是移民，他們平均年收入為259,700英鎊（約257萬港元）。

華威大學經濟學系助理教授阿德瓦尼（Arun Advani）表示，由於不少移民從事銀行、技術和醫學行業，移民在高收入者中所佔的比例高。他又指，研究結果令人驚訝，社會有憂慮指，外來移民處於社會的底層，但事實上高收入的移民極為普遍，而且他們繳納更多的稅，為國家作出貢獻。

英國邊個地點最宜居？【下一頁

責任編輯：李瑩

==============

更多移民海外資訊，按此瀏覽「移民海外知多啲」專頁

欄名 : 移民攻略

相關文章

【英國買樓】在英國倫敦買樓　應該買哪一區（Zone）樓房？
2020/08/18
【英國買樓】在英國倫敦買樓　應該買哪一區（Zone）樓房？
【BNO移民英國】用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤
2020/08/20
【BNO移民英國】用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤
【移民英國】90後港女生移民英國由低做起 懂兩文三語更有優勢
2020/08/25
【移民英國】90後港女生移民英國由低做起 懂兩文三語更有優勢
【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？
2020/08/31
【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？

最新專欄文章 更多

【移民澳洲】受疫情影響 獲發澳洲永居簽證人數創10年新低
2020/09/18
【移民澳洲】受疫情影響 獲發澳洲永居簽證人數創10年新低
【移民加拿大】加拿大卑詩省爆失業潮　暫剔除31種職業獲移民邀請資格
2020/09/11
【移民加拿大】加拿大卑詩省爆失業潮　暫剔除31種職業獲移民邀請資格
【移居日本】2020年日本47都道府縣幸福度排行榜 東京大阪十大不入！
2020/09/09
【移居日本】2020年日本47都道府縣幸福度排行榜 東京大阪十大不入！
【英國留學】2020年英國最適合畢業生發展城市排名 邊度收入中位數最高？
2020/09/07
【英國留學】2020年英國最適合畢業生發展城市排名 邊度收入中位數最高？
【BNO移民英國】英下議院10月23日二讀法案　建議讓所有香港公民申請BNO及提供居留權
2020/09/04
【BNO移民英國】英下議院10月23日二讀法案　建議讓所有香港公民申請BNO及提供居留權
移民 英國

下一篇文章

【移民台灣】90後港女生隻身赴高雄搵工　努力半年終獲聘插畫家定居台灣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版