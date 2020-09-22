▲ 【政府工】政府招聘AO、EO等4職位共244人 政務主任起薪近5.6萬

政府現正展開2020至21年度政務主任（AO）、二級行政主任（EO II）、二級助理貿易主任（ATO II）及二級運輸主任（TO II）的招聘活動。今次共有244個職位空缺，當中政務主任的起薪點達55,995元，而二級行政主任則為31,750元。若有意申請，就要留意申請資格以及截止日期。

【延伸閱讀】再培訓局第二期「特別‧愛增值」計劃 免學費兼享每月最高5,800元特別津貼

應屆畢業生也可申請

所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考。而現正修讀大學學士學位的應屆畢業生也可提交申請，惟申請人如獲錄用，必須在2020/21學年內取得所需學歷資格才獲聘任。

職位 招聘目標人數 薪酬 政務主任（AO） 45 55,995元 二級行政主任（EO II） 180 31,750元 二級助理貿易主任（ATO II） 4 30,235元 二級運輸主任（TO II） 15 30,235元

政務主任

申請資格：

持有香港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或

持有香港任何一所大學頒授的學士以上的學位，或具備同等學歷，而其整體的學歷資格須與第一項所列的入職條件相若；

在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

在獲聘時已在香港至少居住滿7年及必須是香港特別行政區永久性居民。

招聘詳情：公務員事務局網站

二級行政主任

申請資格：

持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷

在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；及

通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績。

招聘詳情：公務員事務局網站

二級助理貿易主任

申請資格：

持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷

在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；及

通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績。

招聘詳情：公務員事務局網站

二級運輸主任

申請資格：

持有由香港的大學頒發的運輸學、城市規劃學、市區規劃學、經濟學、土木工程學、環境學、商學、公共行政學、地理學或社會學學士學位，或具備同等學歷（持有地理學或社會學學士學位的申請人，所修讀的科目或取得的學分，最少應有四分之一屬相關的學科，方符合入職資格）；或

擁有香港運輸物流學會的正式會員資格（憑藉此項資格而獲取錄的申請人，入職薪點為總薪級表第13點，即每月28,780元）；

在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；及

通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績。

招聘詳情：公務員事務局網站

除了上述資格外，基本法測試（學位／專業程度職系）的成績是評核應徵者整體表現的其中一個考慮因素。若申請人已報考擬於10月10日及17日舉行的綜合招聘考試及基本法測試，也可提交申請，但其申請只會於申請人取得所需的綜合招聘考試成績後方獲處理。

12月5日進行招聘考試

具備所需綜合招聘考試成績或同等成績的合資格申請人，會獲安排參加暫定於12月5日舉行的政務主任／行政主任／貿易主任／運輸主任聯合招聘考試。

申請途徑：網上申請／郵寄至香港添馬添美道2號政府總部西翼7樓722室公務員事務局（下載申請表）

截止日期：10月9日下午5時正

責任編輯：曹佩鈞