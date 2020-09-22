【政府工】政府招聘AO、EO等4職位共244人　政務主任起薪近5.6萬

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大灣區發展日趨成熟 4招助港青跨境創業
政府現正展開2020至21年度政務主任（AO）、二級行政主任（EO II）、二級助理貿易主任（ATO II）及二級運輸主任（TO II）的招聘活動。今次共有244個職位空缺，當中政務主任的起薪點達55,995元，而二級行政主任則為31,750元。若有意申請，就要留意申請資格以及截止日期。
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應屆畢業生也可申請
所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考。而現正修讀大學學士學位的應屆畢業生也可提交申請，惟申請人如獲錄用，必須在2020/21學年內取得所需學歷資格才獲聘任。
|職位
|招聘目標人數
|薪酬
|政務主任（AO）
|45
|55,995元
|二級行政主任（EO II）
|180
|31,750元
|二級助理貿易主任（ATO II）
|4
|30,235元
|二級運輸主任（TO II）
|15
|30,235元
政務主任
申請資格：
招聘詳情：公務員事務局網站
二級行政主任
申請資格：
招聘詳情：公務員事務局網站
二級助理貿易主任
申請資格：
招聘詳情：公務員事務局網站
二級運輸主任
申請資格：
招聘詳情：公務員事務局網站
除了上述資格外，基本法測試（學位／專業程度職系）的成績是評核應徵者整體表現的其中一個考慮因素。若申請人已報考擬於10月10日及17日舉行的綜合招聘考試及基本法測試，也可提交申請，但其申請只會於申請人取得所需的綜合招聘考試成績後方獲處理。
12月5日進行招聘考試
具備所需綜合招聘考試成績或同等成績的合資格申請人，會獲安排參加暫定於12月5日舉行的政務主任／行政主任／貿易主任／運輸主任聯合招聘考試。
申請途徑：網上申請／郵寄至香港添馬添美道2號政府總部西翼7樓722室公務員事務局（下載申請表）
截止日期：10月9日下午5時正
責任編輯：曹佩鈞
欄名 : 職場百科