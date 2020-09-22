▲ 【美國科技股】巴菲特都青睞入股 一隻潛力倍升的雲端新股

香港新股市場近日再次活躍，但除了港股市場，在美股亦有些新股值得留意。美國雲端數據儲存及應用服務供應商Snowflake（美：SNOW）剛於美國上市，而且股神巴菲特投資旗艦巴郡（美︰BRK.A）及Salesforce（美：CRM）均入股2.5億美元，有指巴郡更向Snowflake前高管再花多逾3億美元買入股份。

Snowflake是巴郡罕有的打新，並且一出手就賺逾一倍。Snowflake是一PaaS（平台即服務）及SaaS（服務即應用）股，能夠吸引投資者的，除了是因為收入增長及吸客速度強，業務也有獨特競爭優勢。

▲ 股神巴菲特在54年後，再次在IPO入股。

首掛大漲超一倍

Snowflake於2012年成立，結構一開始是為雲端而設，所以高效能是其一大優勢，但這只講到公司頭兩個重要歷程，第一個是2014年的作為卓越效能的雲端數據倉庫，及第二個2019年作為雲端數據平台的負載及用戶擴張階段。

▲ Snowflake剛完成上市。

Snowflake的建築結構有三層，集中儲存、多集群運算及雲服務，而且允許儲存及運算分開按需求收費。相比部分供應商儲存及運算是共享資源，有時令效能出現樽頸，而且合併收費，欠缺靈活性。

此外，Snowflake的強大數據分享功能令到機構容易即時分享及應用。客戶可將數據儲存在Snowflake及用其提供的軟體服務做分析等的應用，不用安裝任何軟件，亦可採用第三方軟件整合資料庫去分析。

數據市場具高發展潛力

在Snowflake的平台上，主要功能包括數據工程、數據湖、數據倉庫、數據科學、數據應用及數據交換。其中數據交換是一大亮點，在2020年，Snowflake標榜的定位是內容向量及網絡效應的數據雲，即是可讓數據變現，可說是步入第三個重要里程。

數據被視為新世代石油，但如何變現則不是那麼容易，利用Snowflake就可以做到。舉例來說，一個大型零售商擁有龐大數據，以往賣數據是出售部分數據的子數據資料，買家要滙入數據到數據庫再利用自己或第三方工具分析，當中涉及時間和成本。但是透過Snowflake平台，買家可直接以對雙方來說均安全的方式使用數據，並或是利用Snowflake的工具進行分析。又或者有公司給錢買數據使用權，並自行開發分析工具作為服務賺錢。

▲ Snowflake平台的主要功能包括數據工程、數據湖、數據倉庫、數據科學、數據應用及數據交換。

在上市文件中，Snowflake舉了一個真實的應用例子，數據供應商Starschema在今年3月將新冠肺炎數據放上公司的數據市場，截至7月底已有數百客戶運用數據進行大爆發的影響分析。

平台可容許客戶將第三方數據整合到內部數據，再分析疫情對其營運、供應鏈等影響，以作出由數據主導近乎即時的決策。Snowflake可幫客戶安全高效地運用數據去做決策及應用，而且可以助企業將具價值的數據變現。

收入增長強 但仍然虧損

在財務方面，公司收入由2019年第三財季（2018年8月至10月，財年是1月底結束）的2,900萬美元，升至2021年第二財季（今年5月至7月的季度）的1.33億美元，若計及最新季度的按年收入增長達121%。截至2020年7月底的半年（見表一），收入2.42億美元，按年升133%。從收入上升趨勢來看，Snowflake增長動力十足。

不過，要留意公司仍處於虧損狀態，截至7月底半年，蝕1.71億美元，但與去年同期略為減少3.4%。未能扭虧為盈是因為成本因收入上升增加77%，以及銷售推廣、研發及一般行政等營運開支按年升38%。

收入增速高於收入成本增速屬正面，亦有助提高毛利率由49.5%升至61.6%。另外，行業處於高增長及產品需求大的時期，增加推廣去搶佔市場及谷收入亦屬明智。至於公司營運現金流仍虧損，但截至7月底的半年，按年計有所收窄。

客戶增長強勁

收入上升得快，很主要的推動成因是客戶增長強勁。截至2020年7月31日，Snowflake的客戶達3,117個，由去年同期的1,547個，按年大增一倍。客戶中財富頭10強企業有7家是Snowflake的客戶，在財富500企業中有146家為公司客戶。

估值高可候低買入

不過，初上市股價一定波動，而且業務在增長期亦一定有起伏。此外，由於受熱捧，估值已頗高，Snowflake市銷率（P/S）達135倍，較近日狂升的Zoom（美：ZM）及Shopify（美：SHOP）的83倍及53倍要高。Salesforce的P/S則為11倍，而且已開始盈利。在策略上不妨候低買入，或只先買小注，待股價回調再慢慢收集。

總結而言，Snowflake的產品有優勢，增長強勁，長遠仍有很高的增長潛力，甚至是倍升黑馬。

（筆者持有Snowflake）

【原文︰一隻有潛力倍升的新股】（收費文章）