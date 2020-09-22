【滙豐股價】林盛斌Bob 40元買滙豐貼圖自嘲「坐艇」：希望在明天

▲ 【滙豐股價】林盛斌Bob 40元買1200股滙豐（00005）貼圖自嘲「坐艇」：希望在明天

滙豐 （00005） 跌穿29元，中午收報28.55元，下試世紀供股價28元。滙豐以往被視為穩定派息的「大笨象」，深受不少散戶喜歡，藝人林盛斌（Bob）今年4月於社交平台分享，因一時「衝動」以40元買入1200股滙豐股票。近日滙豐股價下挫，成為股民熱話，Bob更在社交平台貼上自己身處於遊艇照片，疑似自嘲「坐艇」。

40元購入1200股滙豐 曾表示對股價有信心

Bob在今年4月在社交平台發文分享，在4月1日以40元一股購入1200股滙豐，其後滙豐股價跌破Bob的買入價，令Bob開始感到後悔：「其實呢，喺投資個層面嚟講呢，不嬲我都係一個好精明同好謹慎嘅人，點解前日咁衝動呢……」。

他接受傳媒訪問時表示，很久以前也投資過滙豐，惟女兒出世後需要資金準備換樓，所以早已賣出。縱然當時滙豐股價下挫，但他仍抱有信心，認為未來有上升的空間，表示可以打個和或賺少少已滿足。

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▲ 林盛斌今年4月1日以40元購入1200股滙豐，曾表示對股價有信心。

疑自嘲「坐艇」 樂觀應對：「希望在明天」

滙豐近日跌勢未止，市場預計將下試世紀供股價28元。Bob昨日（21日）於社交平台貼上自己身處於遊艇照片，配上文字：「只要滙豐升返上嚟，我就買到㗎嘞！」，疑似自嘲自己當日買入滙豐的決定。有不少網民送上鼓勵，指要「等多十年」、「留畀個孫都係一份心意」，Bob也樂觀回應指，「希望在明天」、「唔放棄就唔會輸」。

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▲ 近日滙豐股價下挫，成為股民熱話，Bob更在社交平台貼上遊艇照片，疑似自嘲「坐艇」。



責任編輯：李瑩