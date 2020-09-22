WeLab Bank 9.8厘快閃小巴活動「炒車」　若成功屬低成本高回報之作？

▲ WeLab Bank 9.8厘快閃小巴活動炒車 若成功屬低成本高回報之作？

燒鵝位三：有咩好過少少錢可以搶到咁多Low cost deposit？

好嘢當然留到最後講，呢個真係Point of the point，就係佢有機會吸引咗好多Low cost deposit呀！

先問大家一條IQ題，請問如果大家真係好想搶到架存款小巴，除咗要先開戶，之後不停咁望實個FB／不停咁Login之外，仲要事先做好一件準備工夫，請問嗰件準備工夫係乜嘢呢？

諗到未諗到未？啱喇啱喇，就係你要放定10,000元喺WeLab個活期戶口度呀！咁WeLab開業一個星期就話自己已經有10,000個客，咁如果有一半客睬佢，咁就已經有10,000元 x 5,000 = 5,000萬元！

上返去燒鵝位一，呢架小巴嘅本質其實同抽獎分別不大，但係佢就好成功咁吸引咗大家為佢「做足準備」，咁就吸多5,000萬元存款喇！

大家又留意返，同一樣嘅5,000萬元，WeLab係特別平的，點解呢？又畀第二個IQ題大家諗吓，請問ZA／AirStar／Livi／Mox頭10,000元嘅活期基本利率係幾多呢？答案係1%／3.6%／0.5%／1%，咁WeLab呢？

係0.1%呀！

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WeLab係出咗台嘅5間VB入面唯一一間無提供額外活期存款利率嘅！

咁如果大家好仔細計返每日7,000元 + Marketing cost相對5,000萬元存款，個Costing都唔係真係咁好，但係呢5,000萬元由於唔係定期存款，所以唔會有甚麼「到期日」，個滯後效果會比定期存款好好多，仲係叫做用相對Organic嘅方法吸返嚟的呢。

No matter what，對華田嚟講，呢架快閃小巴本質上就係抽獎，屬於銀行第二波嘅「揀嚟派」系列，但可以玩得咁平、咁精緻真係好少見，係一個好好嘅Use case，係可惜一出閘就炒咗車，所以話idea幾好都好，都係細節決定成敗。華田期待WeLab有更多精彩案例哦！

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑閑談 #39 - 雖然炒咗車，但仍然是非常高明的快閃存款小巴】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。