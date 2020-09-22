WeLab Bank 9.8厘快閃小巴活動「炒車」　若成功屬低成本高回報之作？

▲ WeLab Bank 9.8厘快閃小巴活動炒車 若成功屬低成本高回報之作？

燒鵝位二：有咩好過少少錢可以買到咁多FB Like，仲預期可以吸足25日Attention呢？

根據呢刻華田Search返幾間已經營業嘅VB嘅FB，Like數順位（9月15日嘅數據）如下：

第一位：ZA 4,128 Like

第二位：WeLab 3,386 Like

第三位：Mox 2,753 Like

第四位：AirStar 1,709 Like

第五位：Livi 980 Like

（哇，華田銀行都有1,100+ Like的，原來都卡到喺AirStar同Livi中間呢……）

雖然我啱啱先話睇FB唔會搶到小巴，但係好多人（包括我）都係靠FB先知有呢架小巴同埋架小巴已經埋咗站！而呢刻佢嘅Like數排緊第二，仲多過人氣寵兒Mox Bank呀！

咁架小巴由9月6號一路講講講，講到9月9號先有第一架，中間已經夠晒Noise，相信吸咗唔少Like（至少有Attention），可惜第一日已經炒咗車，否則相信開足22架，小巴Campaign可以為佢日日不停咁谷人氣、擦流量、呃爆Like啦！

重點係個Campaign只係146,666元，除返25日每日都只係$5,900有找呀……

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑閑談 #39 - 雖然炒咗車，但仍然是非常高明的快閃存款小巴】