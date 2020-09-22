WeLab Bank 9.8厘快閃小巴活動「炒車」　若成功屬低成本高回報之作？

▲ WeLab Bank 9.8厘快閃小巴活動炒車 若成功屬低成本高回報之作？

WeLab Bank之前快閃推出9.8厘的「快閃GoSave飄移定期存款」年利率優惠。不過，活動首日就出現死機問題，WeLab Bank最終宣布暫停活動及進行壓力測試。雖然架快閃小巴嚟得又去得快最後仲炒埋車（兼賠埋款）。華田不得不承認呢架小巴真係非常高明，如果玩得成的話，會係一個非常成功的Use case，好值得各大小銀行參考哦！

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Prerequisite一個：呢個Campaign個成本其實好低的

先講一個前設，就係大家有無留意呢個Campaign個Direct cost真係超低……

每日50個名額、上限10,000元、存2個月、9.8%息，如果當佢Basic定期都要畀1%，咁即係個Extra interest只係8.8%，咁每日成本就係50 x $10,000 x 2/12 x 8.8% = $7,333，Campaign本身Plan玩22日，總成本即係146,666元了。

只係每日7,333元就足夠令大家大量湧入推冧個Server喇，記唔記得啱啱政府每人派幾多錢呀？10,000蚊啦！一個月返22日工，如果日薪係7,333元，月薪就啱啱又係 146,666元，請兩個高級少少嘅Senior Manager計返強積金保險都要呢個數啦！

你話係咪好平先？但係呢架小巴卻可以用庶渣價錢，渣出燒鵝嘅味道，講3個Point畀大家參考吓。

燒鵝位一：有咩好過少少錢可以吸引到你開戶口呢？

我諗最近ZA同WeLab都面對緊同一個問題，就係高息存款過後，仲有咩Good excuse去吸引大家嚟開戶口呢？

係華田Fans嘅都會知道，我一直都話愈高息嘅存款只會養出愈不忠誠嘅客戶，用高息吸返嚟嘅客只要個高息一到期就會帶錢走喇，天星暫時無呢個問題，因為一直都仲派緊3.6厘；Livi亦都無呢個問題，因為Day 1開始就無派過高息，但係ZA同WeLab就係唔係咁講了。

為甚麼愈高息嘅存款只會養出愈不忠誠嘅客戶？【按此】

而銀行為咗慳成本，好多時都會第一水就玩「人人派」，第二水就會玩「揀嚟派」，所以你見呢期ZA玩做1蚊e-DDA就可以抽獎，咁香港人嘅基因就當然係執輸行頭、慘過敗家，可惜抽獎太難中，1蚊做隻e-DDA無咩成本咁大家都可以一試，如果要開戶先有得抽獎，香港人就肯定唔會睬你。

咁點樣可以高明地「揀嚟派」呢？獎抽獎呢啲運氣呢，變成搶小巴香港人就受晒了。其實大家諗真啲，呢個其實咪又係抽獎！畀你真係咁啱撞得正嗰個時間登入，咁你咪上到車咯！你以為真係睇FB咩？首先小編一定會遲過架小巴埋站少少先出Post，仲有FB又係咪即刻Show到畀你，你又係咪第一個見到個FB Post呢？

所以結論都係抽獎，不過呢個係「貌似」有努力成份嘅抽獎，鬥快之嘛，我實得嘅，咁香港人就即刻受晒啦！咁你仲唔快啲開戶一齊嚟搶小巴？

快閃小巴活動成本低、宣傳價值高？【下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑閑談 #39 - 雖然炒咗車，但仍然是非常高明的快閃存款小巴】