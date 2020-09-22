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Delifrance中秋送禮優惠58折　H&M旺角家樂坊門店全場半價

消費錦囊 07:00 2020/09/22

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Delifrance：中秋送禮 高達58折優惠

Delifrance推出中秋送禮優惠，購買禮品套裝，折扣58折起。購買指定套裝，更可獲贈$50禮券及清熱酷清熱沖劑。

優惠詳情
 

2、H&M：旺角家樂坊門店全場半價

即日起，H&M旺角家樂坊門市所有正價及減價貨品一律半價。

3、Fortress 豐澤：網店電視及音響節 低至46折

豐澤網店限定，9月21日至29日，一連9日嘅電視及音響節，雙重驚喜優惠勁減低至46折。

雙重驚喜優惠:
激筍產品勁減優惠：來自30多個品牌過百件產品勁減，由電視、投影機、音響Soundbar到其他high-end audio配件應有盡有。
每日限定熱賣產品：每日一款指定產品限時發售，熱賣產品數量有限，每朝10點準時開賣。

豐澤網店

撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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