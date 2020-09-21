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【英鎊走勢】英鎊利淡因素多　專家：「鎊弱Yen強」無懸念

理財學堂 19:05 2020/09/21

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【日圓匯率】菅義偉領導能力受質疑　市場避險推高日圓

外匯市場焦點，除了落在人民幣匯率及美元走勢外，英鎊匯率走勢及圓匯率走勢也引來投資者關注。雖然新冠肺炎疫情都困擾英國及日本兩國，但論匯率走勢，英鎊比日圓似乎更傷。外匯專家話你知點解。

獨立外匯商品分析師盧楚仁估計，「鎊弱Yen強」（英鎊弱、日圓強）的情況會繼續成為匯市的焦點。

英倫銀行或實施負利率　不利英鎊

英鎊兌美元由高位1.3482下跌至今，跌幅已有4%。英鎊兌日圓由高位142.71更下跌了5.33%。

盧楚仁認為，由現在至11月初英倫銀行議息的期間，英鎊會持續受到英倫銀行有機會實施負利率所困擾，導致英鎊出現易跌難升的格局，再加上疫情惡化的風險和硬脫歐的衝擊，估計英鎊在第四季可以說是兇多吉少。

相反，日圓於第四季則有機會繼續表現強勁。

英國疫情惡化　或再「封城」損經濟

英國一直是歐洲死亡人數最多的國家，截至9月19日死亡人數已接近4.2萬人。於第二波疫情爆發後，確診人數一直持續回升至最近超過4,000人。

目前走勢看，英國疫情情況實在令人擔心，估計在疫情惡化之下，英國再次封城似乎無可避免，從而令經濟勢必再度受到衝擊。

因此，英倫銀行上周議息後宣布，將進一步研究如何有效實施負利率。

不單如此，盧楚仁認為英倫銀行下次在11月5日的議息，有機會宣布加碼量寬。故單以疫情、經濟及貨幣政策來判斷，英鎊絕對有貶值的壓力和空間。

另一方面，英鎊最近大跌的致命傷是來自約翰遜宣布立法，打算通過內部市場法案，來為英國硬脫歐作準備。有關內部市場法案，英國國會有機會在9月22
日前進行表決。

雖然明知是違反國際法，但在約翰遜的執政保守黨控制下的國會，相信很大機會通過有關法案，令歐盟和英國的關係全面決裂。歐盟亦強調，會打算就此在國際法庭控告英國違法。美國眾議院亦罕有地表示，警告英國切勿違反早前和歐盟簽下的脫歐協議，否則美國也不會承認美英貿易協議。

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