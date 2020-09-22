Luna Cake網店 雙層芝士月餅 買1送1 消費錦囊 10:30 2020/09/22 分享： 由即日至9月23日，於Luna Cake 網上商店，購買任何一款「月見芝禮」雙層芝士月餅，即享買一送一優惠。 Luna Cake「月見芝禮」雙層芝士月餅，買一送一優惠： 優惠只適用於Luna 《月の彩系列》月見芝禮 雙層芝士月餅禮盒現貨，不適用於任何月餅券。 網上買一送一月餅優惠不設任何送貨服務，只適用於指定門市取貨服務 （指定門市：九龍灣德福門市，將軍澳Popcorn門市，北角北角匯門市，銅鑼灣SOGO專櫃，九龍灣又一城Taste專櫃 及觀塘溢財中心取貨點）。 買一送一優惠現貨換領日期為9月26日至10月1日。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 J.CO Donuts & Coffee買半打冬甩送$20現金券 今日 J.CO Donuts & Coffee買半打冬甩送$20現金券 丸·茶手作葵涌廣場店 每日6時後光顧可享8折 2020/09/21 丸·茶手作葵涌廣場店 每日6時後光顧可享8折 逸．酒店9月自助早餐優惠 最平每位$40 2020/09/21 逸．酒店9月自助早餐優惠 最平每位$40 【中秋節2020】月餅優惠最後召集！網店門市優惠低至58折 2020/09/19 【中秋節2020】月餅優惠最後召集！網店門市優惠低至58折 土司工坊招牌星洲叻沙買一送一 2020/09/18 土司工坊招牌星洲叻沙買一送一 著數優惠