Luna Cake網店 雙層芝士月餅 買1送1

由即日至9月23日，於Luna Cake 網上商店，購買任何一款「月見芝禮」雙層芝士月餅，即享買一送一優惠。

Luna Cake「月見芝禮」雙層芝士月餅，買一送一優惠：

優惠只適用於Luna 《月の彩系列》月見芝禮 雙層芝士月餅禮盒現貨，不適用於任何月餅券。

網上買一送一月餅優惠不設任何送貨服務，只適用於指定門市取貨服務

（指定門市：九龍灣德福門市，將軍澳Popcorn門市，北角北角匯門市，銅鑼灣SOGO專櫃，九龍灣又一城Taste專櫃 及觀塘溢財中心取貨點）。

（指定門市：九龍灣德福門市，將軍澳Popcorn門市，北角北角匯門市，銅鑼灣SOGO專櫃，九龍灣又一城Taste專櫃 及觀塘溢財中心取貨點）。 買一送一優惠現貨換領日期為9月26日至10月1日。

撰文：hket小編