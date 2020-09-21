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【人民幣匯率】人民幣匯率走勢回軟　即期人民幣收報6.7733

理財學堂 17:00 2020/09/21

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【人民幣匯率】人民幣匯率走勢回軟　即期人民幣收報6.7733

人民幣匯率走勢回軟，人民幣中間價回落，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開40點報6.7628，其後表現反覆，臨近收市跌幅擴大，最終收報6.7733，全日跌145點，失守6.77及6.76關口，創近一周新低。

離岸人民幣兌美元（CNH）回穩，現僅微跌14點子，報6.7755。

人民幣升值放緩　但仍有上升空間

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒最新觀點指出，人民幣已進入升值周期，將升至6.0至6.5之間。主要原因是美元已進入弱勢周期，將從103的高位回落至70左右。

考慮央行進一步推進人民幣匯率市場化和金融市場開放的政策意圖，這輪人民幣升值周期的特徵表現在波動性提高（甚至超調），市場化程度提高，受國際資本流動影響更為顯著和央行退出常態化干預等。

招商銀行金融市場部首席外滙分析師李劉陽也認為，人民幣可能進一步上攻。不過，考慮到美元匯率當前仍有韌性，CFETS指數也開始接近前期高點，人民幣的升值速率相比上周可能會有所放緩。

中國外滙交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7595，較上個交易日跌4點子，止步五連升，暫時脫離十六個半月新高，上個交易日報6.7591。

欄名 : 匯率走勢

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