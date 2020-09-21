【滙豐股價】All-in滙豐損失慘重？專家：一注獨贏策略不適合大部分人

滙豐 （00005） 股價跌穿30元大關，收市報29.3元。有年輕散戶在討論區留言，指自己因為All-in滙豐，輸掉了13萬元。專家點睇年輕人All-in個別股票的策略？面對投資失利，又應如何調整投資策略？

專家：一注獨贏策略不適合大部分人

滙豐以往被視為穩定派息的「大笨象」，深受不少散戶喜歡。投資新手初試啼聲，多會從市場上較熱門的股票或藍籌股入手，但認可財務策劃師（CFP）、特許金融分析師（CFA）梁耀康直指：

藍籌等於穩陣這種想法已過時！

他解釋指，不少藍籌都是舊經濟股或周期股，不是長期持有的好選擇，投資任何股票應是看收入及盈利增長。

對於網民「All-in」滙豐的策略，他認為：

一注獨贏策略不適合大部分人，一般散戶投資應分散在5至10隻股份之上。

即使只買一隻股，是可以在資金控制上操作，例如長綫看好一隻股，可先投入50%，假如上升15%再加倉餘下資金的15%至20%，或者下跌20%後再溝餘下資金的20%，利用倉位操作控制風險。

如遇上投資失利的情況，應如何重新起步？

梁耀康建議應該重整倉位，檢視持股是否仍值得持有。假如基本因素無變或向好，則不用擔心短期波動。

梁耀康指，很多人傾向沽賺錢倉位，而保留蝕錢倉位，但他提醒投資者這方法絕非明智做法，因此要避免掉入不良操作壞習慣。

他建議散戶應定期檢視自己現時的投資策略是否能獲利，如不能獲利應考慮轉換策略。

【現持有滙豐應否沽貨？上一頁】

記者：李瑩