【收息股】一隻月月派息的股票　更連續25年增加股息！

▲ 【收息股】月月派息的股票 更連續25年增加股息！

在香港股市市場買收息股，一般都是等待一年兩次或四次的派息時刻。但原來，有上市公司是會「月月派息」，更長時間維持派息，年年增加派息。不過，說的是一家在美國上市的房地產信託－Realty Income（NYSE:O）。

Realty Income早已經榮登「股息貴族」（Dividend Aristocrats）的寶座，凡獲得這個封號的公司，至少都連續25年增加股息。

Realty Income通常買入單一租戶房產物業，然後將單位出租給不太受經濟環境影響的企業。

新冠肺炎疫情雖然對其他房地產投資信託（REIT）企業造成打擊，慶幸Realty Income能夠好好應對，雖然疫情挑戰很大，仍然可以提高每月股息。

三重凈租賃模式更加穩定

Realty Income屬於三重凈租賃（Triple net lease）的房託基金，這跟一般的零售房託基金略有不同。

三重凈租賃的模式，要求租戶支付維修費、保險費和稅項，而且租約通常很長，更加會自動加租。

這種租約跟整體租務市場的安排不太相同，一般租約的安排，都是租戶支付租金，而房託基金負責維修和交稅（大多數購物中心房託基金都是以這種模式運作）。

三重凈租賃的租戶一般都是主打民生消費，例如藥店或超市。在經濟衰退時，民眾依然要買食品、個人護理用品和汽油。

【延伸閱讀：Realty Income的租務收入比例：按此】

Realty Income股息穩定增長

Realty Income的每月股息持續增加，往績驕人，從下圖就可以見到。以下是年度股息過去20年的變動。

今年6月，Realty Income 第107次增加股息。多年來，Realty Income的股息平均以4.5%幅度增長。公司自從1994年上市之後，每年都會提高股息，以星期一收市價計算，股息率達4.6%，算是相當吸引。

▲ Realty Income的每月股息持續增加

值得留意，Realty Income作為房託股，必須將大部分收入拿來派息。

去年，公司經調整每股營業收益（AFFO）為3.32美元，這相當於房託股的盈利，另外派發每股2.71美元股息，即是說派息比率約82%，相比競爭對手Store Capital的68%，屬於較高水平。

雖然這樣，Realty Income穩步增加股息，又有很好的往績，對大部分收息投資組合來說，都是很不錯的穩陣選擇。

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作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。