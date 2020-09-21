【關愛基金】低收入家庭新來港成員可獲發1萬元 9月27日起接受申請（附申請資格及方法）

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政府宣佈通過關愛基金預留21.3億元，向「低收入家庭新來港定居成員」發放一筆過津貼，每名合資格申請者可獲發1萬元，計劃將於本周日（27日）至12月31日分階段接受申請，料有20.3萬人受惠。
關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃，將向每名合資格申請者發放1萬元。計劃由扶貧委員會轄下關愛基金專責小組負責，並委託中銀香港為計劃的代理銀行，負責接受和初步檢查申請，以及發放津貼。
申請人須符合以下條件：
1）申請人須在2021年3月31日或之年滿18歲
2）在2021年3月31日已來港定居未滿7年的人士
3）入息限額
|住戶人數
|指定每月入息限額（元）
|1
|15,100
|2
|22,000
|3
|26,800
|4
|33,500
|5
|36,900
|6或以上
|40,800
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申請方法：
計劃將於9月27日至12月31日接受申請，申請者要以「個人」為單位，通過中銀香港網站作網上申請或遞交書面申請。申請表格及申請須知於明日（9月22日）起在關愛基金網站供下載；申請人亦可到中銀香港各分行、各區民政事務處的民政諮詢中心、社會福利署分區福利辦事處及少數族裔人士支援服務中心索取。
申請人可於9月27日（星期日）起遞交網上或書面申請。中銀香港將於當日上午9時至下午5時在不同地區特別開放共17間分行，方便申請人遞交書面申請表格。
計劃詳情：關愛基金網站 或 致電中銀香港為計劃設立的查詢熱線3988 1810。
責任編輯：李瑩
欄名 : 生活理財