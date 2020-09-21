  • 26°C
香港時間 : 2020921日 (一) 19:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【關愛基金】低收入家庭新來港成員可獲發1萬元 9月27日起接受申請（附申請資格及方法）

日常開支 18:28 2020/09/21

分享：

【關愛基金】低收入家庭新來港成員可獲發1萬元 9月27日起接受申請（附申請資格及方法）

政府宣佈通過關愛基金預留21.3億元，向「低收入家庭新來港定居成員」發放一筆過津貼，每名合資格申請者可獲發1萬元，計劃將於本周日（27日）至12月31日分階段接受申請，料有20.3萬人受惠。

關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃，將向每名合資格申請者發放1萬元。計劃由扶貧委員會轄下關愛基金專責小組負責，並委託中銀香港為計劃的代理銀行，負責接受和初步檢查申請，以及發放津貼。

申請人須符合以下條件：

1）申請人須在2021年3月31日或之年滿18歲

2）在2021年3月31日已來港定居未滿7年的人士

  • 持「單程證」人士
  • 擁有香港入境權或可在港無條件逗留
  • 以受養人身份在香港逗留（而其保證人屬香港永久性居民，或擁有香港入境權或可在港無條件逗留的非永久性居民）

3）入息限額

  • 申請人或其同住家人已於今年1月或之前曾領取綜緩 / 普通或高額長者生活津貼 / 在職家庭津貼 / 各項經入息審查的學生資助計劃 / 醫管局醫療費用減免機制
  • 過去3個月平均每月住戶入息不超過指定入息限額
住戶人數 指定每月入息限額（元）
1 15,100
2 22,000
3 26,800
4 33,500
5 36,900
6或以上 40,800

N無津貼懶人包【下一頁

申請方法：

計劃將於9月27日至12月31日接受申請，申請者要以「個人」為單位，通過中銀香港網站作網上申請或遞交書面申請。申請表格及申請須知於明日（9月22日）起在關愛基金網站供下載；申請人亦可到中銀香港各分行、各區民政事務處的民政諮詢中心、社會福利署分區福利辦事處及少數族裔人士支援服務中心索取。

申請人可於9月27日（星期日）起遞交網上或書面申請。中銀香港將於當日上午9時至下午5時在不同地區特別開放共17間分行，方便申請人遞交書面申請表格。

計劃詳情：關愛基金網站　或　致電中銀香港為計劃設立的查詢熱線3988 1810。

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

相關文章

【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）
2020/06/29
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）
「疫」市下失業點算？ 申領失業津貼援助渡難關
2020/08/03
「疫」市下失業點算？ 申領失業津貼援助渡難關

最新專欄文章 更多

Fresh Grad月入2萬　父母要求給8千家用　畀幾多家用先算合理？
2020/09/17
Fresh Grad月入2萬　父母要求給8千家用　畀幾多家用先算合理？
【滙豐戶口】滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐 One」　取代運籌理財 新客戶享10%現金獎賞
2020/09/17
【滙豐戶口】滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐 One」　取代運籌理財 新客戶享10%現金獎賞
【第三輪防疫抗疫基金】失業綜援援助延長6個月至明年5月31日
2020/09/16
【第三輪防疫抗疫基金】失業綜援援助延長6個月至明年5月31日
PayMe快閃慈善活動　用戶捐款50元或以上　PayMe額外捐10元
2020/09/14
PayMe快閃慈善活動　用戶捐款50元或以上　PayMe額外捐10元
【免扣錢方法】八達通無用3年要扣行政費？即睇免扣錢方法
2020/09/11
【免扣錢方法】八達通無用3年要扣行政費？即睇免扣錢方法
社會福利 基金 社會福利署 關愛基金

下一篇文章

丸·茶手作葵涌廣場店　每日6時後光顧可享8折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【中秋節2020】月餅優惠最後召集！網店門市優惠低至58折
【中秋節2020】月餅優惠最後召集！網店門市優惠低至58折
【派錢1萬】關愛基金擬向新移民等派1萬 最快9月申請 設入息審查
【派錢1萬】關愛基金擬向新移民等派1萬 最快9月申請 設入息審查
逸．酒店9月自助早餐優惠　最平每位$40
逸．酒店9月自助早餐優惠　最平每位$40
今日優惠精選 - Sukiya早餐便當$29起　惠康$70/5件Dreyer’s D-Collection單件裝雪糕
Sukiya早餐便當$29起　惠康$70/5件Dreyer’s D-Collection單件裝雪糕