▲ 【關愛基金】低收入家庭新來港成員可獲發1萬元 9月27日起接受申請（附申請資格及方法）

政府宣佈通過關愛基金預留21.3億元，向「低收入家庭新來港定居成員」發放一筆過津貼，每名合資格申請者可獲發1萬元，計劃將於本周日（27日）至12月31日分階段接受申請，料有20.3萬人受惠。

關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃，將向每名合資格申請者發放1萬元。計劃由扶貧委員會轄下關愛基金專責小組負責，並委託中銀香港為計劃的代理銀行，負責接受和初步檢查申請，以及發放津貼。

申請人須符合以下條件：

1）申請人須在2021年3月31日或之年滿18歲

2）在2021年3月31日已來港定居未滿7年的人士

持「單程證」人士

擁有香港入境權或可在港無條件逗留

以受養人身份在香港逗留（而其保證人屬香港永久性居民，或擁有香港入境權或可在港無條件逗留的非永久性居民）

3）入息限額

申請人或其同住家人已於今年1月或之前曾領取綜緩 / 普通或高額長者生活津貼 / 在職家庭津貼 / 各項經入息審查的學生資助計劃 / 醫管局醫療費用減免機制

過去3個月平均每月住戶入息不超過指定入息限額

住戶人數 指定每月入息限額（元） 1 15,100 2 22,000 3 26,800 4 33,500 5 36,900 6或以上 40,800

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申請方法：



計劃將於9月27日至12月31日接受申請，申請者要以「個人」為單位，通過中銀香港網站作網上申請或遞交書面申請。申請表格及申請須知於明日（9月22日）起在關愛基金網站供下載；申請人亦可到中銀香港各分行、各區民政事務處的民政諮詢中心、社會福利署分區福利辦事處及少數族裔人士支援服務中心索取。



申請人可於9月27日（星期日）起遞交網上或書面申請。中銀香港將於當日上午9時至下午5時在不同地區特別開放共17間分行，方便申請人遞交書面申請表格。



計劃詳情：關愛基金網站 或 致電中銀香港為計劃設立的查詢熱線3988 1810。

責任編輯：李瑩