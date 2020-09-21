【我要做業主】藝人林子善的5個置業故事　儲蓄追不上樓價　如何成功「上車」？

▲ 【我要做業主】林子善置業5次曾被逼買樓？分享上車心得：追不上樓價就先買小單位 -

TVB節目《我要做業主》昨晚（20日）播出最後一集，找來屯門屋邨出身的林子善，分享他多年來5度置業的故事。子善坦言，當中兩次置業是「被置業」，幸好他平時勤奮節儉，才能夠負擔起買樓的開支。

父母為人大方且不懂守財 成理財反面教材

現年38歲的林子善，早於16歲參演電影《喜劇之王》而正式入行。自小住在屯門屋邨的他，年輕時每天只得300元收入，從沒想過自己能夠上車買樓。他笑言，父母不重視金錢，也沒積極地守財，因而成為子善在理財方面的「反面教材」。

父母信佛，他們總覺得只要做好事，上天就會給好路你走。所以不用儲錢，今日花光、明日再來。

初次置業後「落車」 再被母親「逼上車」

林子善初次置業，是在10多年前與哥哥合資，一家四口由屋邨搬到私人物業。林家做業主後，但卻遇着經濟低迷，大排檔生意大跌，爸爸和哥哥難以承擔供樓的壓力，因而將單位以低價放售。林家由業主再變成「無殼一族」，幸好一家人都樂觀，選擇租樓，沒受太大打擊。

▲ 林母曾以林子善名義置業。（圖片：林子善facebook）

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其後，子善的事業逐漸上軌道，於2005年與友人合資開設打碟DJ公司，同年加入TVB拍劇，收入開始穩定，林母突然向他送上「驚喜」：

我媽用我的名字買了層樓，還已付律師費，我罵了她半小時：『有無搞錯，我都未有穩定收入！』她說不用怕，3年後才開始供款，到時上天會給一條好路我們去走。

即使是「被買樓」也成功逼子善於3年儲錢，令一家人再度上車。

意外抽中樓 幫哥哥置業

此事相隔6、7年後，子善再次遇到「被買樓」的情況，當時他的哥哥想要抽東涌一個新樓盤，向他借取10萬元來幫補首期，同時子善被經紀和哥哥說服，加入抽樓行列，怎料最後由子善抽中。

因已持有一個物業，再置業就要付雙倍印花稅，因得哥哥承諾支持，當時他將所有積蓄押上，再加上當時TVB和電影的薪水，以及打碟DJ公司和冰室的收入，才剛好通過壓力測試，最後成功幫哥哥置業。

▲ 林子善向年輕人分享儲首期心得。（圖片：TVB節目《我要做業主》）

對於香港置業難的問題，子善認為年輕人買樓，可從小單位入手：

年輕人說怎努力也存不到首期，存到80萬元但首期已到120萬元。我自己的方法是辛苦一點，先在遍遠地區如屯門、元朗租住小單位，存一筆錢。追不上樓價就先買小單位，先有小石頭，然後慢慢加水泥，將石頭變大。

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責任編輯：李瑩