  • 27°C
香港時間 : 2020921日 (一) 18:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【我要做業主】林子善置業5次曾被逼買樓？分享上車心得：追不上樓價就先買小單位

理財學堂 17:34 2020/09/21

分享：

【我要做業主】林子善置業5次曾被逼買樓？分享上車心得：追不上樓價就先買小單位 -

TVB節目《我要做業主》昨晚（20日）播出最後一集，找來屯門屋邨出身的林子善，分享他多年來5度置業的故事。子善坦言，當中兩次置業是「被置業」，幸好他平時勤奮節儉，才能夠負擔起買樓的開支。

父母為人大方且不懂守財　成理財反面教材

現年38歲的林子善，早於16歲參演電影《喜劇之王》而正式入行。自小住在屯門屋邨的他，年輕時每天只得300元收入，從沒想過自己能夠上車買樓。他笑言，父母不重視金錢，也沒積極地守財，因而成為子善在理財方面的「反面教材」。「父母信佛，他們總覺得只要做好事，上天就會給好路你走。所以不用儲錢，今日花光、明日再來。」

初次置業後「落車」　再被母親「逼上車」

林子善初次置業，是在10多年前與哥哥合資，一家四口由屋邨搬到私人物業。林家做業主後，但卻遇着經濟低迷，大排檔生意大跌，爸爸和哥哥難以承擔供樓的壓力，因而將單位以低價放售。林家由業主再變成「無殼一族」，幸好一家人都樂觀，選擇租樓，沒受太大打擊。

林母曾以林子善名義置業。（圖片：林子善facebook）

楊潮凱成功上車全靠好老婆？【下一頁

其後，子善的事業逐漸上軌道，於2005年與友人合資開設打碟DJ公司，同年加入TVB拍劇，收入開始穩定，林母突然向他送上「驚喜」：「我媽用我的名字買了層樓，還已付律師費，我罵了她半小時：『有無搞錯，我都未有穩定收入！』她說不用怕，3年後才開始供款，到時上天會給一條好路我們去走。」即使是「被買樓」也成功逼子善於3年儲錢，令一家人再度上車。

意外抽中樓　幫哥哥置業

此事相隔6、7年後，子善再次遇到「被買樓」的情況，當時他的哥哥想要抽東涌一個新樓盤，向他借取10萬元來幫補首期，同時子善被經紀和哥哥說服，加入抽樓行列，怎料最後由子善抽中。因已持有一個物業，再置業就要付雙倍印花稅，因得哥哥承諾支持，當時他將所有積蓄押上，再加上當時TVB和電影的薪水，以及打碟DJ公司和冰室的收入，才剛好通過壓力測試，最後成功幫哥哥置業。

林子善向年輕人分享儲首期心得。（圖片：TVB節目《我要做業主》）

對於香港置業難的問題，子善認為年輕人買樓，可從小單位入手：

年輕人說怎努力也存不到首期，存到80萬元但首期已到120萬元。我自己的方法是辛苦一點，先在遍遠地區如屯門、元朗租住小單位，存一筆錢。追不上樓價就先買小單位，先有小石頭，然後慢慢加水泥，將石頭變大。

「細龍生」鄭世豪決心買樓全靠影帝張家輝？【下一頁

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財Star Talk

相關文章

【我要做業主】35歲港女受雙失打擊學投資磚頭 年賺過百萬元被動收入享財務自由
2020/08/10
【我要做業主】35歲港女受雙失打擊學投資磚頭 年賺過百萬元被動收入享財務自由
【我要做業主】陸浩明賣樓賺3成後悔「落錯車」 轉投資日本物業收租
2020/08/17
【我要做業主】陸浩明賣樓賺3成後悔「落錯車」 轉投資日本物業收租
【我要做業主】公屋出身婚後做業主　「細龍生」鄭世豪靠影帝張家輝啟發決心買樓
2020/08/24
【我要做業主】公屋出身婚後做業主　「細龍生」鄭世豪靠影帝張家輝啟發決心買樓

最新專欄文章 更多

理財StarTalk - 【我要做業主】楊潮凱成功上車全靠伴侶提點：「要過好生活全靠好老婆」
2020/09/07
【我要做業主】楊潮凱成功上車全靠伴侶提點：「要過好生活全靠好老婆」
理財StarTalk - 【我要做業主】公屋出身婚後做業主　「細龍生」鄭世豪靠影帝張家輝啟發決心買樓
2020/08/24
【我要做業主】公屋出身婚後做業主　「細龍生」鄭世豪靠影帝張家輝啟發決心買樓
理財StarTalk - 【我要做業主】陸浩明賣樓賺3成後悔「落錯車」 轉投資日本物業收租
2020/08/17
【我要做業主】陸浩明賣樓賺3成後悔「落錯車」 轉投資日本物業收租
理財StarTalk - 馬海倫「樓換樓」擁逾半億元物業 主動減租助租客度時艱
2020/08/10
馬海倫「樓換樓」擁逾半億元物業 主動減租助租客度時艱
理財StarTalk - 【買股定買基金】「大小姐」林淑敏買滙豐遇不派息 寧買年金基金保本
2020/07/30
【買股定買基金】「大小姐」林淑敏買滙豐遇不派息 寧買年金基金保本
經濟 TVB 林子善

下一篇文章

【理財學堂】美股會炒到2023年　背後原因話你知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
亞洲高收益債長綫具吸引力　專家看好中國兩大產業
亞洲高收益債長綫具吸引力　專家看好中國兩大產業
【理財教育】疫下逾4成家庭收入減少 逾9成家長認同子女要學理財
【理財教育】疫下逾4成家庭收入減少 逾9成家長認同子女要學理財
ATM每日提款限額 邊間銀行可撳最多錢？
ATM每日提款限額 邊間銀行可撳最多錢？
【WhatsApp】唔驚WhatsApp被盜！8招提高WhatsApp安全
【WhatsApp】唔驚WhatsApp被盜！8招提高WhatsApp安全
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？