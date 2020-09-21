▲ 【理財學堂】美國長期低息環境 實際有何影響？

美國聯儲局希望長期低息，可以改善美國的就業人數，但同一時期美國聯儲局又有報告指，美國聯儲局政策，不可能讓工資增加，或讓企業請人，這方面，要靠政府政策。到底美國聯儲局能做乜？

1.逾38萬人去申請亞馬遜3.3萬份工，即10人拼1份工，美儲局怎去為其餘落選的9位人士去找工（圖四）？

2.有錢佬逃離美國，短綫的是逃去加勒比海避疫，亦有有錢佬因個別地區如New Jersey要加稅而遷出，富人避稅，地區少了稅收，如何做地區建設，去振興經濟（圖五、圖六）？

▲ 逾38萬人申請亞馬遜3.3萬個職位

▲ 美國富人逃去加勒比海

▲ 美國洛衫磯露宿者增加

負利率一行 削弱美國債息優勢

美國聯儲局雖然明言暫不考慮負利率，這是因為一行負利率，美債的息稍高的優勢也無，加上美鈔濫印，就會少了競爭力。

日資不再買美債，歐資不再買美債，日、歐資自然要班資回國。所以日圓可見58，歐元可見1.7以上，而美滙自然會見78。

人仔又為何會見5.4/5.8？

因為中國防疫、抗疫做得好，不是我說，是剛辭任的美國駐華大使布蘭斯塔德接受鳳凰專訪時說（請【按此】觀看相關視頻）。

筆者以前謂，為甚麼MSCI、富時指數，在這些時期仍要加大對A股擴容？

簡單，MSCI、富時指數機構是要服務於基金機構，基金界如認為未來的投資市場在邊，這些MSCI、富時指數機構，就要去開拓那些市場，把該市場納入其指數成分股中，故除非特無譜限制資金來華，不然只會有愈來愈多外資來華。

因為隔鄰飯香，你不來，就無飯開，投資者要利，怎到你不來？

2023年時的金融市場會如何？

金融市場是用錢堆砌出來的，無水就散水，今時美國金融市場已習慣了一缺水，美儲局就放水。所以QE是「創傷」，DeQE抽水想醫創傷，但不成，Repo泵水是「創創傷」。

結果是美儲局難抽水，除非美國不再發行債券，但可以嗎？

不可以的話，就是這個QE「創傷」，Repo「創創傷」的遊戲會停不了，一如日本的負利率，一旦負了，便正不來。

因為喪屍企業不死，一直吸食復甦的骨髓，是當美儲局上次公布議息會議時的市場表現，可以啟示2023年美儲局能做甚麼，只要不放水，或言論不夠鴿，美股已死俾你睇。

美股要靠美儲局放水，而不是自身的盈利增長，這個股市如何了（圖七）？

▲ 標普500指數期貨上周曾急挫

【點解話美股炒到2023年：按此】