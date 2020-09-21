▲ 【理財學堂】美股會炒到2023年 背後原因話你知

美國聯儲局明言，聯儲局於2023年之前也不會加息（圖一）。留意，這不等於聯儲局「不會減息」，亦不等於聯儲局不會實行「負利率」。美國儲局對挽救當前疲弱的美國經濟情況，表示仍有很多工具，不會彈盡糧絕。但筆者看，除了將美國聯邦基金利率徹底減至零（這是未曾做過的）外，尚有甚麼工具？

買債券？買了Repo（圖二）？做了。擴資產表（圖三）？擴了，但美國經濟仍是疲莫能興。唯一一個工具，但美儲局不敢用的，是負利率。

▲ 美國聯儲局息率點陣圖反至2023年不會加息

▲ 2019年9月16日起推出Repo泵水

▲ 美國聯儲局買債已不少

美國一旦實行負利率，或會發生以下事情：

美滙可跌至筆者N年前預期的78水平

美元兌日圓會到58

美元兌人民幣會到5.4/5.8

以前筆者不講何以此估，今天講講，但得從2015年12月說起。

用「QE」苟延喪屍企業壽命

雷曼爆破後，如按傳統經濟政策，是應讓該死的企業死，該傷的企業傷，由市場之手，汰弱留強，以備下一轉的經濟復甦。

不過，伯南克用了個「創傷」（筆者叫「創傷」，不是「創新」）的QE去苟延喪屍企業，結果仍是喪屍終喪。

上周五，標普500換馬，其中一隻被踢出局的是Exxon Mobil。

這曾是隻美國最大的資產股，石油真是這麼不值錢？何以今時要入冷宮？原因多多，不談了。

美國圖用「縮表」（DeQE）撥亂反正

QE延命了喪屍企業，「創傷」了美國經濟復甦的力度，美國聯儲局是知道的。於是部署了個「反創傷」行動，公布個年多長的縮表（即DeQE）計劃，並早半年前公布，希望市場可以早作準備。並於2015年12月，第一次將聯邦基金利率升息四分之一厘。

在之後的4年，這個漸進式的縮表未帶來創傷，直到2019年9月16日。哈！9月16日，周年紀念呀！

在美儲局縮表之時，特朗普政府就大幅發債以支持其擴軍、擴福利及對華貿戰。

結果就是美國聯儲局抽水，特朗普又抽水，兩者齊齊抽，市場就無水，出現了2019年9月16日及17日的美隔夜利率抽上8厘及9.25厘的高位（圖二），美儲局主席立推出個「創創傷」的措施，向市場泵水，紓緩了隔夜利率市場的缺水壓力，這個危機算暫解決。

▲ 2019年9月16日起推出Repo泵水

但就將一個本來是鷹（DeQE）的鮑威爾，迫成為個較鴿更鴿的「鵪鶉鮑威爾」。因為自此之後，鮑威爾絕不敢提「加息」二字，一個不敢考慮加息的美儲局主席，即是自廢一臂，故今時美儲局謂要不加息至2023年，不足為怪。

前一次美儲局議息會，筆者已有文謂要低息5年，點止至2023年吖。

【美國長期低息 實際影響在哪？按此】