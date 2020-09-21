【滙豐股價】24歲仔All-in「5號仔」滙豐輸掉13萬元「唔敢同女友講」　理財專家：建議沽出一半或三分之二

▲ 【滙豐股價】24歲仔All-in「5號仔」滙豐輸掉13萬元 專家：建議沽出一半或三分之二 -

滙豐 （00005） 股價一厥不振，股價跌穿30元大關，收市報29.3元。市場預料滙豐股價會繼續尋底，並下試供股價28元。有年輕散戶在討論區留言，指自己因為All-in滙豐，輸掉了13萬元，坦言「唔敢同屋企人、女朋友講，好驚佢哋失望」。專家又點睇？

有年輕散戶在討論區發帖文，指自己因為「瞓身」（All-in）滙豐，輸掉了13萬元。他雖未有提及自己是以甚麼價位買入，但有提及是因長期看好滙豐的前景，才會選擇投資滙豐，「諗住博佢派息之後股價反彈」。他又指，該筆資金是大學畢業後辛辛苦苦地儲回來，坦言：

唔敢同屋企人，女朋友講，好驚佢哋失望

24歲仔All-in滙豐損失慘重 網民點睇？

有網民分享個人經驗，指自己曾在24歲時炒牛熊證損失10萬元，後來於2年時間分期還款，勸該名年輕散戶要看開一點。

對於應否繼續持有滙豐，網民反應兩極，有網民指，該名年輕散戶認為滙豐會恢復派息是過份樂觀，又有網民認為他應該現時沽出三分一之的股票止蝕，亦有網民認為滙豐仍可長期持有：

一日未放都仲未蝕，放返三五七年

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專家：建議沽出一半或三分之二

認可財務策劃師（CFP）、特許金融分析師（CFA）梁耀康認為，如果現時持有滙豐，建議可沽一半或三分之二，不建議全部沽出。

由於市場傾向負面，而且開始有長期持貨者考慮沽售，所以短期股價可能受壓。

他分析指，滙豐今日股價大跌是因為有消息傳出中國可能將滙豐列入不可靠實體清單拖累。滙豐未來的策略是重點發展亞太市場，即是中國內地，而且公司近年大舉投資中國，假如被列不可靠實體清單，會令滙豐失去策略重心。

另外，潛在影響可能是限期前需撤離中國內地市場，或中國公司不可與滙豐做生意，這可能構成重大打擊，惟實質要到時看詳細內容。

未來會恢復派息的機會很高 只是時間問題

對於網民分析滙豐未來可望恢復派息，梁耀康認為，滙豐未來會恢復派息的機會很高，但問題是幾時恢復派息，以及更重要是派幾多息。

他認為，即使預期滙豐最快可能明年重新派息都好，也要有心理準備很大機會減派息。

他又指，簡單盲目憧憬會恢復過去的派息水平而買入滙豐，很大機會是錯誤決定。

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責任編輯：李瑩